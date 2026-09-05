¿Qué ver en Netflix, Disney, HBO y Prime? Series y películas imperdibles para este fin de semana

Disfruta en familia de los mejores géneros, títulos e historias que tienen las principales plataformas de streaming

Estrenos en distintas plataformas. | @DisneyPlusES, @HBOMaxLat y @PrimeVideoLat

El primer fin de semana de septiembre llega con movimientos en los catálogos de las principales plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max tienen alternativas entre realities, producciones mexicanas, cine, anime, acción y algunas de las series que mantienen episodios en estreno.

Entre las novedades disponibles para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre aparecen nombres como Zendaya, Robert Pattinson, Alix Earle y Cristiano… no, esta vez sin que haya fútbol de por medio. También hay espacio para el universo de Star Wars, la cuarta temporada de Reacher y la nueva etapa de The Grand Tour.

La oferta permite encontrar desde producciones que apenas llegaron durante los primeros días del mes hasta series que atraviesan su emisión semanal. Estas son algunas opciones para quienes buscan qué ver durante el fin de semana.

El Drama ya está en Prime y otras series para ver este fin de semana

The official trailer for Kristoffer Borgli’s ‘THE DRAMA’ starring Zendaya and Robert Pattinson has been released.



In theaters April 3, 2026.

pic.twitter.com/CZdA1k6mJ4 — Film Updates (@FilmUpdates) February 3, 2026

Una de las películas que ya pueden encontrarse en Prime Video es El Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. La cinta de Kristoffer Borgli sigue a Emma y Charlie, una pareja que se prepara para casarse hasta que una serie de revelaciones modifica por completo la relación. Alana Haim también forma parte del elenco de la producción de 2026.

Para quienes prefieren las series de acción, Reacher continúa con su cuarta temporada. Alan Ritchson vuelve como Jack Reacher en una historia que comienza después de un encuentro en el metro de Filadelfia y una memoria USB que varias personas intentan conseguir. El sexto episodio llegó esta semana y la temporada continuará con una nueva entrega el 9 de septiembre.

Prime Video también estrenó el 4 de septiembre una nueva etapa de The Grand Tour. El programa cambió de conductores y ahora está encabezado por Francis Bourgeois, James Engelsman y Thomas Holland. Los seis episodios están disponibles, con recorridos por Estados Unidos, Singapur, Malasia, Colorado, Bélgica y Angola. La producción mantiene las pruebas de autos, viajes y retos que marcaron las temporadas anteriores.

HBO Max: Linternas y Monsters of God entre las opciones

HBO Max tiene entre sus producciones actuales Linternas, serie basada en los personajes de Green Lantern de DC. Aaron Pierre interpreta a John Stewart y Kyle Chandler a Hal Jordan, dos integrantes del Green Lantern Corps que terminan involucrados en una investigación por asesinato en Estados Unidos. La serie comenzó el 16 de agosto y mantiene un lanzamiento semanal de episodios.

Una alternativa dentro del terreno documental es Monsters of God, producción de cinco capítulos dirigida por Eric Goode. La serie investiga el comercio ilegal de reptiles y las redes de traficantes, coleccionistas y agentes encargados de combatir una industria que mueve grandes cantidades de dinero alrededor del mundo.

Disney +: Lego Star Wars The Mandalorian y Naruto Shippuden

The new trailer for ‘THE MANDALORIAN & GROGU’ has been released.



In theaters on May 22. pic.twitter.com/Jel6y3hPtF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2026

Disney+ también tiene opciones para este fin de semana. LEGO Star Wars: The Mandalorian se estrenó el 2 de septiembre y presenta una reinterpretación animada, bajo el estilo de LEGO, de las tres temporadas de la serie protagonizada por Din Djarin y Grogu. El especial recupera distintas situaciones de The Mandalorian con otro formato y está dirigido tanto al público que conoce la historia como a quienes buscan una producción familiar.

La plataforma estrenó ese mismo día Star Wars: The Mandalorian and Grogu, película que continúa las aventuras de Din Djarin y Grogu después de la caída del Imperio, mientras la Nueva República trata de controlar a los grupos imperiales que permanecen activos.

Los seguidores del anime también tienen disponible Naruto: Shippuden dentro del catálogo de Disney+ en México. La plataforma muestra actualmente la producción entre los títulos disponibles para sus usuarios mexicanos, por lo que puede convertirse en una alternativa para quienes quieren comenzar la historia o retomar sus episodios.

A esta lista se suma la segunda temporada de Chad Powers, que llegó el 3 de septiembre y continúa la historia del personaje interpretado por Glen Powell dentro del fútbol americano universitario.

Te puede interesar