Resultado de MiLoto hoy, 29 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este jueves 29 de octubre.

Miloto, resultado 29 de octubre | @Baloto_Colombia

De nuevo, el sorteo de MiLoto acapara miradas en todo el país. Nadie ha dado en el clavo respecto al premio mayor; sin embargo, 37 personas estuvieron muy cerca de ello. A través de Claro Sports, consulte todos los números ganadores de la última premiación.

Resultado del MiLoto de este jueves, 29 de octubre de 2026

Números ganadores: 05 – 08 – 14 – 23 – 37

05 – 08 – 14 – 23 – 37 Nuevo acumulado: $350 millones de pesos.

MiLoto el 29 de octubre

Así puede jugar al MiLoto

Uno de los juegos de azar más populares, sin duda, tiene su mecánica particular. Podrá elegir cinco números del 1 al 39, o en su defecto, permitir que el cartón le arroje los dígitos automáticamente. De allí tendrá acceso a una gama de premios a partir de dos aciertos, los cuales se incrementan a medida de que nadie le atine al acumulado. Si no hay ganador, el monto se hace más gordo para el próximo sorteo.

Premios del MiLoto: así se pueden reclamar

El procedimiento está sujeto de acuerdo al monto ganado. Los valores de menor cuantía se podrán reclamar en puntos de venta autorizados. De lo contrario, si son más amplios, deberá reunir la documentación y dirigirse a una oficina principal.

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