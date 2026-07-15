Muere Elsa Aguirre, figura de la Época de Oro del cine mexicano

El fallecimiento de la intérprete de 95 años lo dio a conocer la ANDI

Elsa Aguirre murió a los 95 años. | @ANDIMexico

La actriz Elsa Aguirre, una de las figuras más representativas de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 95 años, de acuerdo con la información difundida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). La noticia puso fin a la trayectoria de una artista que participó en decenas de producciones cinematográficas y que también desarrolló una carrera en el teatro y la televisión.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la ANDI expresó sus condolencias y recordó a Elsa Aguirre como “una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano”. El organismo también destacó que la actriz fue reconocida por su trabajo en la pantalla grande y mencionó entre sus películas Cuidado con el amor, Lluvia roja y La mujer que yo amé.

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Aguirre se trasladó junto con su familia a la Ciudad de México en 1945. Poco después participó en un concurso de belleza que le abrió las puertas de la industria cinematográfica y le permitió debutar en 1946 con las películas El sexo fuerte y El pasajero diez mil, iniciando así una carrera que se extendería durante varias décadas.

En 1948 compartió créditos con Arturo de Córdova en Algo flota sobre el agua, actuación que inspiró al director y guionista Zacarías Gómez Urquiza a escribir la letra de la canción Flor de azalea. A partir de entonces consolidó su presencia en el cine mexicano con producciones como Lluvia roja (1950), Una mujer decente (1950), La estatua de carne (1951), Cuatro noches contigo (1952), Cantando nace el amor (1954) y La perversa (1954).

Con el paso de los años, Aguirre redujo su actividad en el cine para enfocarse en el teatro, las telenovelas y otras actividades personales. La actriz dedicó buena parte de esa etapa a la práctica del yoga y al estudio de la filosofía oriental, disciplinas que en diversas entrevistas señaló como parte de su estilo de vida y a las que atribuía su longevidad.

Su trayectoria fue reconocida con diversos galardones, entre ellos la Presea Ángel de la Independencia y el Ariel de Oro, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) como reconocimiento a su aportación al cine nacional y a una carrera que marcó distintas generaciones de espectadores.

“Mi palabra interna era volar”: una de sus últimas reflexiones

En una entrevista concedida en 2025, Elsa Aguirre recordó que nunca imaginó convertirse en una estrella del cine mexicano. La actriz explicó que su interés no estaba en la fama ni en el reconocimiento, sino en disfrutar plenamente cada personaje que interpretaba.

“Ni en mi imaginación pensé en ser artista de cine, ni famosa o tener dinero, jamás. No me llamaba eso, mi palabra interna era volar. No actuaba, vivía todo aquello”, expresó entonces, al tiempo que agradeció el respaldo que recibió de su familia durante toda su trayectoria artística.

Con su fallecimiento, el cine mexicano pierde a una de las últimas representantes de la generación que dio forma a la Época de Oro. Su legado permanece en una filmografía que continúa siendo referencia dentro de la historia cinematográfica del país.

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