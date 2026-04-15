The Pitt 2, capítulo 14: ¿Qué día y a qué hora se estrena el nuevo episodio en HBO?

A lo largo de los episodios, la serie se enfoca en los dilemas éticos, la política dentro del entorno laboral y las cargas emocionales que los médicos deben manejar

The Pitt estrena un nuevo capitulo esta semana | REUTERS/Jill Connelly

La espera para los fanáticos de The Pitt está por terminar, ya que el episodio 14 de la temporada 2 está a punto de llegar a HBO Max. La serie, que ha capturado la atención de miles de espectadores, continúa su narración de los dramas y desafíos que enfrentan los médicos y el personal del hospital de Pittsburgh. En este capítulo, se espera que los conflictos personales y profesionales de los personajes alcancen nuevos niveles de tensión, manteniendo a la audiencia al borde de su asiento.

Si eres de los que no quieren perderse ningún detalle de esta apasionante serie, te dejamos toda la información sobre el estreno de este esperado episodio, junto con un resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que puedes esperar en los próximos capítulos.

The Pitt: ¿Cuándo sale el capítulo 14 y hora exacta del estreno?

El esperado episodio 14 de la temporada 2 de The Pitt se estrena este jueves 9 de abril de 2026, a las 20:00 horas, tiempo de México. Asegúrate de estar listo para una nueva entrega llena de emociones intensas, dilemas éticos y la continua lucha de los médicos en el hospital de Pittsburgh, donde las vidas de los pacientes y las decisiones de los profesionales de la salud siguen siendo los protagonistas.

¿De qué trata la serie de HBO Max, The Pitt?

The Pitt es una serie dramática que explora las vidas de los médicos y el personal de salud que trabajan en el hospital de Pittsburgh, un lugar donde la medicina de vanguardia se encuentra con las dificultades diarias que enfrentan los profesionales del sector salud. A lo largo de los episodios, la serie se enfoca en los dilemas éticos, la política dentro del entorno laboral y las cargas emocionales que los médicos deben manejar mientras intentan salvar vidas. A través de sus personajes, The Pitt ofrece una mirada cruda y realista sobre el estrés y los sacrificios del mundo de la medicina, mostrando que, en cada decisión tomada, hay mucho más que solo procedimientos médicos involucrados.

The Pitt, temporada 2: ¿Qué pasó en el capítulo 13?

En el episodio 13 de The Pitt, la presión por el control del área de urgencias se convierte en un punto crucial para Robby, quien se ve obligado a decidir entre seguir con su agotador ritmo de trabajo o delegar la responsabilidad a un colega, aunque sea temporalmente. La tensión aumenta dentro del hospital debido a los conflictos internos en el equipo de trabajo. La doctora Samira atraviesa un momento difícil, lo que pone en peligro su capacidad para continuar con su rol, mientras que Langdon muestra signos de agotamiento. Por otro lado, James Ogilvie, un médico joven, enfrenta una fuerte crisis personal tras la muerte de un paciente, lo que lo lleva a cuestionarse si realmente eligió la carrera correcta.

The Pitt: calendario de estrenos de los episodios de la temporada 2

Si no quieres perderte los próximos episodios de The Pitt, aquí tienes el calendario de estrenos de la temporada 2:

Episodio 14 : Estreno el jueves 9 de abril de 2026, a las 20:00 horas (México).

: Estreno el jueves 9 de abril de 2026, a las 20:00 horas (México). Episodio 15 : Estreno el jueves 16 de abril de 2026, a las 20:00 horas (México).

: Estreno el jueves 16 de abril de 2026, a las 20:00 horas (México). Episodio 16: Estreno el jueves 23 de abril de 2026, a las 20:00 horas (México).

Te puede interesar: