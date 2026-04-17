André Jardine, a mantener la racha positiva del América jugando la Liguilla de manera ininterrumpida

El técnico brasileño podría vivir su primer gran fracaso en la Liga MX con Las Águilas después de conseguir un tricampeonato

El América atraviesa un momento complicado en el fútbol mexicano, ya que se encuentra al borde de los puestos de eliminación, lo que podría significar quedarse fuera de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, después de haber estado en la Fiesta Grande durante los últimos 16 torneos consecutivos.

André Jardine y sus pupilos sufrieron un duro golpe anímico esta semana al ser eliminados en la Concacaf Champions Cup 2026 a manos de Nashville SC, de la MLS, con una estrepitosa derrota por 1-0 en la cancha del remodelado Estadio Azteca. Por lo tanto, ahora deberán concentrarse en el cierre de la fase regular de la competencia liguera.

Los azulcremas empataron recientemente 1-1 con Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven, pero aún tienen tres compromisos complicados por delante. Este fin de semana se enfrentarán al bicampeón Toluca en el Coloso de Santa Úrsula, un rival complicado por el nivel que tiene y el deseo de seguir escalando posiciones en la tabla general.

Después viajarán a León para enfrentar a La Fiera a mitad de semana. Los Esmeraldas querrán dar un zarpazo en el encuentro, ya que también pelean por un lugar entre los mejores ocho clubes de la competencia. El América cerrará en casa ante Atlas el siguiente fin de semana, donde prácticamente ambos equipos definirán su futuro, ya que los dos se encuentran en los últimos puestos de la Liguilla.

Jardine y la tarea de mantener la racha Liguillas seguidas | Imago7

En caso de no conseguir resultados positivos, el cuadro de Coapa podría quedar eliminado del Clausura 2026 y sin oportunidad de pelear por el título 17 en su historia. Esto sería un fracaso para la gestión deportiva de Santiago Baños y André Jardine al frente del plantel.

El América ha disputado la fase final de la Liga MX en 16 torneos consecutivos con cuatro entrenadores diferentes: el propio brasileño, Fernando ‘Tano’ Ortiz, Santiago Solari y Miguel Herrera. La última vez que los azulcremas no se metieron a la Liguilla fue en el pasado Clausura 2017, dirigidos por Ricardo la Volpe, cuando terminaron en la novena posición, un hecho que podría repetirse.

En esos ocho años, Las Águilas han conquistado cuatro títulos, incluido el histórico tricampeonato con André Jardine del Apertura 2023 al Apertura 2024. Un logro inigualable que podría verse precedido por un fracaso que no se veía en mucho tiempo.

Últimos 20 torneos de América en la Liga MX:

Apertura 2025: Cuartos de final. Clausura 2025: Subcampeón. (Perdió la final vs Toluca) Apertura 2024: Campeón (Primer Tricampeonato, venció Monterrey ). Clausura 2024: Campeón (Bicampeonato, venció a Cruz Azul). Apertura 2023: Campeón. (Venció a Tigres) Clausura 2023: Semifinales. Apertura 2022: Semifinales. Clausura 2022: Semifinales. Apertura 2021: Cuartos de Final. Guard1anes 2021 (Clausura): Cuartos de Final. Guard1anes 2020 (Apertura): Cuartos de Final. Clausura 2020: Torneo cancelado por la pandemia de COVID-19 (No hubo Liguilla). Apertura 2019: Subcampeón (Perdió la final vs Monterrey). Clausura 2019: Semifinales. Apertura 2018: Campeón (Venció a Cruz Azul). Clausura 2018: Semifinales. Apertura 2017: Semifinales. Clausura 2017: No clasificó a Liguilla Apertura 2016: Subcampeón (Perdió la final vs Tigres). Clausura 2016: Semifinales

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