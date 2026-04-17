¡Caos! Keylor Navas sufre incidente con aficionado en llegada de Pumas a San Luis

El portero de Pumas vivió un momento incómodo durante el recibimiento de aficionados previo al duelo ante Atlético de San Luis

Pumas llega a San Luis en medio del caos | Captura de pantalla

La llegada de Pumas a San Luis Potosí previo a su compromiso ante el Atlético de San Luis estuvo marcada por un incidente durante el recibimiento de aficionados en el hotel de concentración. Lo que comenzó como una bienvenida terminó en una situación que involucró directamente al guardameta Keylor Navas.

El equipo universitario viajó tras su entrenamiento en Cantera para encarar su siguiente partido del Clausura 2026. A su llegada, entre las 20:00 y 21:00 horas, un grupo de seguidores se reunió en el lugar para esperar al plantel. En un inicio, el acceso se mantenía bajo control con personal de seguridad, pero conforme avanzó la llegada, los aficionados superaron la zona delimitada.

En distintos registros se observó a jugadores, cuerpo técnico y directivos descendiendo del transporte, mientras la afición buscaba acercarse para saludarlos. La presencia de Navas generó una reacción mayor entre los asistentes, quienes intentaron captar su atención con fotografías y solicitudes de autógrafos.

Durante ese momento, uno de los aficionados tomó la mano del portero costarricense y no la soltó de inmediato. El contacto se prolongó más de lo habitual y derivó en un jalón que provocó una reacción visible del jugador.

😱 ¡TREMENDO CAOS EN LA LLEGADA DE PUMAS A SU HOTEL EN SAN LUIS!



👀 La seguridad falló y los aficionados se metieron al inmueble para abalanzarse sobre los jugadores auriazules. pic.twitter.com/PVVNFA6sIb — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 17, 2026

Navas hizo un gesto de molestia en la mano izquierda tras el incidente, pero continuó su camino hacia el interior del hotel sin detenerse. A pesar de las solicitudes de los seguidores, el arquero evitó interactuar después de lo ocurrido.

¡LASTIMARON A NAVAS! 😱



🐾 Durante la llegada de Pumas a San Luis, un aficionado lastimó a Keylor de la mano, mientras este saludaba a todos.



Se puede ver la cara de molestia del portero tico. 😬 pic.twitter.com/s4rbRqODCn — Futbol Picante (@futpicante) April 17, 2026

El resto del plantel también fue recibido entre cantos y muestras de apoyo. Futbolistas como Pedro Vite, Rubén Duarte, Uriel Antuna, Juninho, Nathan Silva y Ángel Azuaje se acercaron en distintos momentos a la afición durante la llegada.

El equipo universitario continuará su preparación en San Luis Potosí con miras al partido correspondiente a la jornada, en un contexto donde el entorno fuera de la cancha también ha formado parte de su concentración previa.

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