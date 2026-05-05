Brasil 70, la saga del tricampeonato en Netflix: fecha y hora de estreno de la docuserie sobre la legendaria selección carioca

Netflix tiene todo listo para el lanzamiento de la serie de Brasil 70, una trama que promete contar lo que se vivió detrás del tricampeonato de Pelé

Brasil 70, la nueva serie de Netflix | Captura de pantalla: Netflix

El equipo de Brasil de 1970, de la mano de Pelé, se consagró campeón en el primer Mundial celebrado en México y se consolidó como un referente absoluto en la historia del fútbol. Para muchos, aquella selección de Brasil es la mejor de todos los tiempos, no solo por la calidad individual de sus jugadores, sino también por su estilo ofensivo, la creatividad constante que por momentos rozó el arte y su profunda influencia en la evolución del balompié moderno. Por esta razón, no resulta extraño que Netflix haya tomado inspiración para desarrollar la producción Brasil 70, una trama que promete explorar los momentos, tensiones y grandeza que rodearon al mítico Scratch Du Ouro.

El gigante del streaming está a punto de estrenar la producción Brasil 70, en un contexto ideal marcado por la previa del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Precisamente, el territorio azteca vuelve a cobrar protagonismo en la conversación futbolística global, al ser un país que en el pasado fue testigo de coronaciones legendarias como las de Pelé y Diego Armando Maradona. En ese escenario de nostalgia y expectativa, la nueva serie se presenta como un lanzamiento estratégico que busca encender las emociones de los aficionados, sirviendo como antesala perfecta para un verano en el que el fútbol volverá a ocupar el centro de la atención mundial.

Brasil 70: La saga del tricampeonato, fecha y hora de estreno en Netflix

El estreno de Brasil 70: la saga del tricampeonato está programado para este próximo 29 de mayo, generando expectativa entre los seguidores del fútbol y las producciones deportivas. Aunque todavía no se ha confirmado un horario oficial de lanzamiento, el comportamiento habitual de Netflix sugiere una liberación escalonada según la región, como ocurre con la mayoría de sus estrenos globales.

En el caso de México, los contenidos suelen estar disponibles alrededor de la 1:00 de la mañana; en países como Colombia, el acceso se habilita aproximadamente a las 2:00 a. m.; en la zona del Este de Estados Unidos, cerca de las 3:00 a. m.; y en Argentina, alrededor de las 4:00 a. m. Estos horarios pueden variar ligeramente, pero sirven como referencia para anticipar la llegada de la serie en cada territorio.

¿De qué trata la docuserie de Brasil 70: la saga del tricampeonato?

Aunque aún no se han revelado detalles precisos sobre la trama de la serie Brasil 70, los primeros avances difundidos por Netflix apuntan a que la producción abordará el recorrido completo del llamado Scratch du Ouro rumbo a su consagración en el Mundial de México 1970. La historia se centrará en la construcción de aquel equipo legendario y en cómo logró imponerse en uno de los torneos más emblemáticos de la historia del fútbol, marcando un antes y un después en la identidad del juego brasileño.

Más allá del plano deportivo, la serie también explorará el contexto político y social de la época, ya que el título mundial se conquistó en plena dictadura militar en Brasil. La producción de O2 Films busca retratar no solo la excelencia futbolística del equipo, sino también las tensiones, presiones y contradicciones que atravesaba el país en ese momento, integrando el deporte con la compleja realidad histórica que lo rodeaba.

¿Qué jugadores formaron la legendaria selección de Brasil de 1970?

El Brasil de México 1970 suele ser recordado como la selección más deslumbrante que ha levantado una Copa del Mundo, un conjunto excepcional de talento reunido con una sola meta: dominar el torneo. Aquel equipo dejó una marca profunda en la historia del fútbol por su propuesta ofensiva, basada en la creatividad permanente y en la presencia simultánea de cinco futbolistas con perfil de organizadores o “números 10”: Gérson, Rivelino, Jairzinho, Tostão y Pelé. Cada uno interpretaba el juego a su manera, pero todos coincidían en su capacidad para construir jugadas, romper esquemas defensivos y resolver con calidad en el último tramo del campo. El esquema partía de un 4-2-4 muy flexible, donde la prioridad era atacar con volumen desde el mediocampo hacia adelante.

El éxito de ese modelo se sustentaba en la inteligencia con la que se asignaron funciones dentro del campo. Gérson retrocedía para iniciar la circulación del balón y complementaba a Clodoaldo en la zona media, mientras Rivelino partía desde la izquierda para explotar su potente pierna zurda y su visión de juego. Por la banda derecha, Jairzinho era una amenaza constante en el uno contra uno, aportando desequilibrio continuo, y por dentro Tostão y Pelé tenían libertad total para moverse, alternar posiciones y desarticular cualquier orden defensivo rival. Ese engranaje ofensivo alcanzó su punto culminante en la final frente a Italia, que representaba el catenaccio más estructurado de su tiempo, con marcajes estrictos y líbero, pero incluso ese sistema fue superado por la fluidez brasileña, que acabó imponiéndose por 4-1 y consolidando una nueva era para el fútbol de ataque.

Porteros:

Félix (Fluminense)

Ado (Corinthians)

Emerson Leão (Palmeiras)

Defensas:

Carlos Alberto Torres (Santos) – Capitán

Brito (Flamengo)

Wilson Piazza (Cruzeiro)

Everaldo (Grêmio)

Marco Antonio (Fluminense)

Baldocchi (Palmeiras)

Fontana (Cruzeiro)

Joel Camargo (Santos)

Zé Maria (Portuguesa)

Centrocampistas:

Clodoaldo (Santos)

Gérson (São Paulo)

Rivelino (Corinthians)

Caju (Botafogo)

Dirceu Lopes (Cruzeiro)

Edu (Santos)

Delanteros:

Pelé (Santos)

Jairzinho (Botafogo)

Tostão (Cruzeiro)

Roberto (Botafogo)

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