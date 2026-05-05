Sepp Maier, el “Gato” que defendió el arco alemán y conquistó el mundo

El Gato alemán fue figura en los Mundiales de 1970 y 1974 y dejó un legado que sigue vigente

Por Xavi Sol

Hablar de grandes porteros en la historia del fútbol es detenerse inevitablemente en el nombre de Sepp Maier, figura clave de la Alemania que marcó una época en los años 70. Dueño de una seguridad implacable bajo los tres postes, Maier se convirtió en el guardián indiscutible de una selección que alcanzó la élite mundial gracias a su disciplina, talento y liderazgo silencioso.

México 1970: el nacimiento de una leyenda

Su consolidación internacional llegó en la Copa del Mundo de México 1970, torneo en el que Alemania Federal firmó una destacada actuación al quedarse con el tercer lugar. Aquel Mundial es recordado, entre otras cosas, por el legendario “Partido del Siglo” frente a Italia en semifinales, donde Maier fue protagonista al sostener a su equipo en momentos de máxima exigencia, pese a la dramática derrota en tiempo extra.

Apodado “El Gato” por sus reflejos felinos, el arquero alemán destacó por su regularidad, su dominio del juego aéreo y una capacidad innata para aparecer en los momentos decisivos. Su estilo sobrio, pero altamente efectivo, lo colocó rápidamente entre los mejores porteros del planeta.

Alemania 1974: la cima del mundo

El punto más alto de su carrera llegó cuatro años después, en el Mundial de Alemania 1974. Jugando en casa, Maier fue pieza fundamental para que su selección alcanzara la gloria máxima. En la final contra Países Bajos, sostuvo al equipo en los momentos más críticos, antes de que Alemania lograra la remontada que la consagró campeona del mundo.

A lo largo de ese torneo, Maier disputó todos los partidos como titular, confirmando su condición de pilar defensivo. Su presencia transmitía confianza a toda la zaga, mientras su capacidad de reacción y lectura del juego lo convertían en un seguro de vida para su equipo.

Sepp Maier, su legado como portero sigue vigente. Claro Sports

El legado del Gato en el fútbol mundial

Más allá de los títulos, su legado trasciende generaciones. Sepp Maier representa el arquetipo del arquero alemán: disciplinado, confiable y decisivo. Su influencia se extiende hasta figuras posteriores como Oliver Kahn y Manuel Neuer, quienes recogieron esa herencia y la llevaron a nuevas alturas.

Hoy, su nombre permanece como sinónimo de excelencia bajo el arco y como inspiración para quienes buscan dominar una de las posiciones más exigentes del fútbol.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Sepp Maier ocupa el lugar 37 en el conteo regresivo de Claro Sports rumbo a la Copa del Mundo de 2026, un reconocimiento a su legado como uno de los porteros más influyentes en la historia del fútbol. Figura clave del título de Alemania en 1974 y protagonista desde México 1970, el Gato dejó una huella imborrable bajo los tres postes gracias a su seguridad, liderazgo y consistencia, cualidades que lo mantienen vigente entre las grandes leyendas mundialistas.

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