Muere Karina Duprez a los 79 años, la actriz fue estrella de Rosa Salvaje y La Usurpadora: esto sabemos

En ‘Rosa Salvaje’, la actriz y directora coincidió con su su madre, la también primera actriz Magda Guzmán y con su hija Magda Karina

Karina Duprez muere a los 79 años de edad | @chrispazcal

La actriz y directora Karina Duprez, reconocida por su participación en diversas telenovelas de la televisión mexicana, falleció a los 79 años. La noticia fue confirmada el miércoles 22 de abril de 2026 por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de sus redes sociales, generando reacciones dentro del medio artístico, donde desarrolló una carrera tanto frente a cámaras como en la dirección.

Además, el actor Chris Pazcal, hijo de Magda Karina y nieto de Karina Duprez, dedicó unas emotivas palabras con las que despidió a su abuela: “No hay palabras que puedan describir lo agradecido que estoy con la vida por haberte tenido en mi camino. Fuiste una luz constante, una presencia llena de amor, de fuerza y de una lealtad que marcó mi vida para siempre”.

Duprez formó parte de una generación de intérpretes que consolidaron el formato de la telenovela en México. Su trabajo se extendió por varias décadas, participando en producciones que alcanzaron amplia audiencia en América Latina.

¿De qué murió la estrella de las telenovelas Karina Duprez?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de muerte de Karina Duprez. La información disponible se limita a la confirmación del fallecimiento, por lo que se espera que en las próximas horas o días se puedan conocer más detalles por parte de familiares o instituciones relacionadas con la actriz.

Muere la reconocida actriz Karina Duprez: así lo anunció la ANDI

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue una de las primeras instituciones en confirmar la muerte de Karina Duprez. A través de sus canales oficiales, el organismo lamentó el fallecimiento de la actriz: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez”. La ANDI destacó su participación en múltiples producciones y su aportación al desarrollo de la televisión mexicana.

¿Cuál es la trayectoria de la actriz y directora Karina Duprez en la televisión?

Karina Duprez nació el 23 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en una familia vinculada a la industria audiovisual. Fue hija de la actriz Magda Guzmán, conocida por su trabajo en telenovelas como La Usurpadora, Tú o nadie y Muchacha italiana viene a casarse, y del director de teatro Julián Duprez, lo que marcó su formación artística desde temprana edad.

Bajo esta influencia, inició su carrera en la dirección teatral y posteriormente incursionó como actriz. Su primer trabajo en pantalla fue en la película El Caudillo, seguido de participaciones en producciones como La venganza del Huracán Ramírez y la telenovela Yesenia. Más adelante formó parte de proyectos como Historia de un amor y Mundo de juguete.

Aunque desarrolló una etapa como actriz, Duprez mantuvo su actividad principal en la dirección, inicialmente en teatro. Su transición hacia la televisión llegó después, donde amplió su trayectoria en la producción de telenovelas.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue en Rosa Salvaje, donde participó como directora junto a Beatriz Sheridan. En esta producción coincidió con su madre, Magda Guzmán, y su hija, Magda Karina, en un mismo proyecto televisivo.

Como directora, Karina Duprez acumuló una amplia lista de créditos en televisión. Participó en producciones como Los hijos de nadie, Gotita de amor, Rosalinda, Alma rebelde, Sueños y caramelos, En el nombre del amor, La Rosa de Guadalupe y Fuego ardiente, consolidando una carrera detrás de cámaras dentro de la industria.

Su trayectoria combinó la actuación y la dirección, con un enfoque que se extendió por varias décadas en el desarrollo de telenovelas. Con su fallecimiento, se cierra una etapa de trabajo vinculada a la televisión mexicana y a la producción de contenidos que marcaron distintas generaciones.

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