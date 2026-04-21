Muere Ricardo de Pascual, actor de El Chavo del 8 y Vecinos, a los 89 años

El intérprete dejó una huella en la televisión mexicana tras participar en producciones históricas y construir una carrera de más de seis décadas

Luto en la televisión: fallece Ricardo de Pascual | @andactores

El mundo del entretenimiento en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, una figura con amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. La noticia se dio a conocer este martes 21 de abril a través de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que emitió un mensaje de condolencias dirigido a sus familiares, amigos y colegas.

Ricardo de Pascual tenía 89 años y era considerado uno de los rostros recurrentes en la televisión mexicana, con una carrera que se extendió por más de seis décadas. Su trabajo formó parte de distintas generaciones de espectadores, quienes lo identificaron por sus participaciones en programas de comedia y telenovelas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en sus últimos años el actor había compartido información sobre su estado de salud, revelando que tenía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), condición que lo llevó a necesitar oxígeno las 24 horas.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, mencionó el actor en una entrevista reciente con la periodista Matilde Obregón.

¿Quién fue Ricardo de Pascual? Trayectoria y legado en la televisión mexicana

La trayectoria de De Pascual comenzó en la década de los años 50, cuando inició su camino en el mundo del espectáculo. Con el paso del tiempo, logró consolidarse como un actor versátil que participó en distintos formatos, desde teatro hasta producciones televisivas de gran alcance.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su participación en los proyectos de Roberto Gómez Bolaños, donde formó parte del elenco de programas como ‘El Chavo del 8‘. En estas producciones dio vida a personajes como El señor Calvillo y El señor Hurtado, que se integraron a la dinámica de la vecindad, lo que lo colocó frente a una audiencia masiva en México y América Latina.

Además de su paso por estos programas, también formó parte de series como ‘Vecinos’, donde continuó activo en la pantalla y mantuvo contacto con nuevas generaciones de televidentes. Su trabajo incluyó participaciones en telenovelas como ‘El privilegio de amar’, ‘Locura y Camaleones’, entre otras, además de programas unitarios como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Te puede interesar: