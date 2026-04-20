The Boys 5, capítulo 4: ¿Qué día y a qué hora se estrena el nuevo episodio de la temporada final?

Te decimos todo del nuevo capítulo de esta bizarra serie de superhéroes que está cada vez más cerca de su conclusión

¿Qué pasará con Homelander y todos los sups? | @TheBoysTV

La quinta temporada de The Boys entra en su etapa más decisiva y mantiene a la audiencia al borde de la expectativa. La historia ha escalado a un nivel donde el enfrentamiento entre Billy Butcher y Homelander ya no tiene punto de retorno, con un mundo dominado por los “Supes” y una resistencia que busca sobrevivir.

Tras los eventos del tercer episodio, la tensión creció de forma notable. La narrativa ha expuesto un escenario cada vez más oscuro, con alianzas inestables y decisiones que marcan el destino de la humanidad dentro del universo de Vought International.

Ahora, con el estreno del cuarto capítulo, la temporada alcanza su punto medio. La expectativa es alta, no solo por lo que ocurrirá en la trama, sino por el impacto que este episodio tendrá en el desenlace de la serie, considerada una de las producciones más influyentes del género en los últimos años.

The Boys, temporada 5: ¿Cuándo sale el capítulo 4 y hora exacta de estreno?

El capítulo 4 de la temporada 5 de The Boys se estrenará el miércoles 22 de abril de 2026. Como es habitual en Amazon Prime Video, el episodio estará disponible desde las 12:00 am (hora del Pacífico), lo que equivale a:

2:00 am en México

3:00 am en Colombia y Perú

5:00 am en Argentina y Chile

El lanzamiento semanal mantiene el interés de la audiencia, que sigue cada episodio para evitar spoilers y participar en la conversación global sobre la serie.

¿De qué tratan los capítulos 1, 2 y 3 de la temporada final de The Boys?

Los primeros tres episodios han construido un escenario de crisis total en el universo de la serie. En el inicio de la temporada, se establece el dominio de Homelander y el avance del control de los superhéroes sobre la sociedad, lo que obliga a los protagonistas a reorganizarse y replantear su estrategia.

En el segundo capítulo, la historia profundiza en los conflictos internos de los personajes, mostrando fracturas dentro del grupo y revelando secretos que cambian la percepción sobre aliados y enemigos.

Para el tercer episodio, la trama alcanza un punto crítico. La guerra se intensifica, las decisiones se vuelven más extremas y se abren nuevas posibilidades en torno al uso del virus anti-superhéroes, elemento clave que podría definir el desenlace de la serie.

The Boys 5, temporada final: calendario del estreno de los capítulos

La temporada final de The Boys contará con ocho episodios, estrenados de forma semanal:

Episodio 1: 1 de abril de 2026

Episodio 2: 8 de abril de 2026

Episodio 3: 15 de abril de 2026

Episodio 4: 22 de abril de 2026

Episodio 5: 29 de abril de 2026

Episodio 6: 6 de mayo de 2026

Episodio 7: 13 de mayo de 2026

Episodio 8 (final): 20 de mayo de 2026

El episodio final, titulado Blood and Bone, marcará el cierre de la historia y resolverá el conflicto central que ha definido toda la serie. La expectativa se mantiene alta, con una audiencia que sigue cada estreno semanal como parte de un fenómeno global.

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