Alajuelense, contra las cuerdas: qué resultados necesita para avanzar a semifinales

Los de Machillo Ramírez están en problemas.

Alajuelense, complicado para llegar a semifinales | @ldacr

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de los momentos más críticos del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica y su clasificación a semifinales ya no depende de sí misma. Tras los recientes resultados de sus rivales directos, el panorama para los rojinegros se volvió extremadamente complejo, al punto de que muchos ya hablan de un “milagro” como única vía para mantenerse con vida en la competencia.

Actualmente, Alajuelense se encuentra en el quinto lugar con 23 puntos, lejos de los puestos de clasificación. Liberia está segundo con 30 unidades, seguido por Cartaginés con 29 y Saprissa con 28, este último con un partido pendiente. Esto obliga al equipo dirigido por Óscar Ramírez a ganar sí o sí sus dos compromisos restantes ante Puntarenas y Liberia, ya que cualquier empate o derrota lo dejaría automáticamente fuera de la pelea.

El cierre perfecto, la única opción

Si Alajuelense logra ganar ambos partidos, alcanzaría los 29 puntos, una cifra que lo mantendría con vida, aunque todavía dependiendo de otros resultados. En ese escenario, los rojinegros necesitarán que Cartaginés pierda en la última jornada ante Guadalupe FC, lo que abriría una ventana para superarlos en la tabla.

Además, también deberán estar atentos a lo que ocurra con Saprissa. Una derrota de los morados ante Guadalupe o Puntarenas podría beneficiar a la Liga, siempre y cuando cumpla con su parte y sume los seis puntos en juego. Es decir, no solo necesita ganar, sino también esperar múltiples combinaciones favorables.

Un rival inalcanzable y un objetivo reducido

Sin embargo, no todo está en discusión. Liberia, dirigido por José Saturnino Cardozo, ya se volvió inalcanzable para Alajuelense tras alcanzar los 30 puntos, lo que deja a los rojinegros sin opciones de pelear más arriba. En este contexto, el único objetivo posible es alcanzar el cuarto lugar y meterse a semifinales por la última puerta disponible.

Con todo este escenario, Alajuelense está obligado a firmar un cierre perfecto y esperar resultados ajenos que acompañen. La presión es total y el margen de error es nulo. Lo que parecía un torneo controlado se transformó en una carrera contrarreloj donde cada resultado puede ser decisivo. La Liga ya no depende de sí misma y su destino se juega tanto en la cancha como en lo que ocurra en otros estadios.

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