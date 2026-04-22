Comunicaciones y una oferta por la gran figura del fútbol de Costa Rica

El delantero Alonso Hernández está en la órbita de los ‘cremas’.

El mexicano viene d euna gran temporada. (Liberia IG)

Luego de la trabajada y valiosa victoria ante Guastatoya, resultado que le permitió a Comunicaciones asegurar su permanencia en la Liga Mayor a falta de una jornada, el clima dentro de la institución dio un giro significativo. La presión por evitar el descenso quedó atrás y, con ese objetivo cumplido, el enfoque cambió rápidamente hacia metas más ambiciosas. El equipo ahora se ilusiona con cerrar el torneo de la mejor manera posible y, dependiendo de otros resultados, incluso pelear por el liderato del Apertura 2026.

En ese contexto, el próximo compromiso ante Deportivo Malacateco adquiere una relevancia especial, no solo por lo deportivo inmediato sino también por lo que puede significar a nivel anímico y de posicionamiento de cara a la fase final. Paralelamente, la dirigencia junto al entrenador Marco Antonio Figueroa ya comenzó a delinear lo que será el próximo mercado de pases, con la intención de reforzar el plantel en puestos clave y dar un salto de calidad competitivo.

Dentro de ese escenario aparece el nombre del delantero mexicano Joaquín Alonso Hernández, actualmente en Municipal Liberia, como una de las principales opciones en carpeta. Según diversas informaciones, el club albo habría avanzado en gestiones para intentar hacerse con sus servicios, seducido por el gran presente futbolístico del atacante, quien viene siendo una de las figuras destacadas del campeonato.

El rendimiento de Hernández ha sido determinante en la campaña de su equipo, no solo por sus cifras goleadoras sino también por su incidencia en momentos clave. Su capacidad para aparecer en partidos importantes y su regularidad lo han convertido en un jugador codiciado en la región, siendo pieza fundamental para que Liberia se meta en la fase final del torneo Clausura y mantenga aspiraciones altas.

En cuanto a números, el delantero registra cuatro goles en el torneo local y otros dos en la Copa Costa Rica, cifras que reflejan su peso ofensivo. Más allá de las estadísticas, su aporte en el funcionamiento colectivo ha sido clave para que su equipo se ubique en la segunda posición de la tabla a falta de una jornada, además de haber asegurado ya su clasificación a la siguiente instancia, donde buscarán seguir haciendo historia.

Si bien no se han dado a conocer detalles económicos sobre la posible oferta de Comunicaciones, todo indica que existió un primer acercamiento formal. No obstante, desde Liberia mantienen cautela y priorizan el presente deportivo, evitando tomar decisiones hasta que finalice la competencia. De acuerdo a medios locales, la negociación podría reactivarse con mayor fuerza una vez concluyan ambos torneos.

En paralelo, en Guatemala crecen los rumores que vinculan este interés con una posible salida del delantero argentino Agustín Vuletich, quien podría no continuar en el club tras finalizar el campeonato. Ante este escenario, la dirigencia busca anticiparse y tener alternativas de jerarquía para una posición clave como la de centrodelantero, entendiendo que reforzar esa zona será fundamental para sostener la competitividad del equipo en la próxima temporada.

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