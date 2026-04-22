Serge Gnabry se despide del Mundial 2026 con Alemania por lesión

Duro golpe para la selección alemana tras la baja del jugador del Bayern Munich

Gnabry se pierde el Mundial 2026 con Alemania | REUTERS/Denis Balibouse

Serge Gnabry quedó fuera de la Copa del Mundo de 2026. El atacante del Bayern Munich confirmó este miércoles que no podrá formar parte de la selección alemana en el torneo del próximo verano, luego de sufrir un desgarro muscular en el aductor del muslo derecho, molestia que apareció a finales de la semana pasada y que lo obligará a detener su actividad durante varios meses.

La noticia representa un golpe para el futbolista de 30 años, que veía en la justa mundialista una de las grandes metas de su carrera en esta etapa. Fue el propio delantero quien hizo oficial su decisión a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que reflejó la frustración por perderse la posibilidad de competir con su país en uno de los eventos más importantes del calendario internacional.

“Estos últimos días han sido difíciles de digerir. El Bayern tiene todavía mucho por disputar esta temporada, después de haber asegurado un nuevo título de la Bundesliga este fin de semana. Respecto al sueño del Mundial con Alemania, eso desgraciadamente se ha terminado”, escribió Gnabry (30 años) en su cuenta de Instagram.

El sábado pasado, el Bayern Munich ya había adelantado que el atacante sería baja “por un largo periodo”, aunque en ese momento no detalló un plazo preciso para su recuperación. Con el paso de las horas, distintos reportes en la prensa alemana apuntaron a un tiempo de ausencia que iría de dos a cuatro meses, un lapso que deja fuera de alcance cualquier intento por llegar en condiciones a la cita mundialista.

La confirmación hecha por el propio jugador también deja claro que su temporada actual está terminada. Bayern ya aseguró de manera matemática un nuevo campeonato de Bundesliga, el número 35 de su historia, pero todavía mantiene abiertos otros frentes importantes en busca de ampliar su cosecha con la Copa de Alemania y la Liga de Campeones de Europa.

“Como el resto del país, animaré a los chicos desde casa. Ahora me toca concentrarme en la recuperación para volver en la pretemporada”, añadió.

Para el cuerpo técnico encabezado por Vincent Kompany, la baja de Gnabry obliga a reajustar la ofensiva en un momento clave del curso. Sin uno de sus hombres más experimentados en ataque, el conjunto bávaro deberá repartir responsabilidades mientras encara la recta final de las competencias que aún tiene por delante.

En medio de ese escenario, Bayern al menos cuenta con una noticia alentadora: el regreso progresivo de Jamal Musiala, quien comienza a reintegrarse tras la grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes de 2025, cuando padeció una fractura del peroné izquierdo acompañada de una luxación en la articulación del tobillo. Su recuperación puede convertirse en un recurso importante para amortiguar la ausencia de Gnabry, mientras Alemania asume también la pérdida de una de sus piezas ofensivas de mayor experiencia rumbo al Mundial de 2026.

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