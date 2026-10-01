Muere Peppino Mazzullo a los 100 años de edad, fue la voz original de Topo Gigio
El actor italiano celebró su centenario en junio y permaneció ligado al famoso personaje infantil desde 1961 hasta 2006
El entretenimiento perdió a una de sus figuras vinculadas con la televisión infantil. Peppino Mazzullo, actor de televisión, teatro, radio y doblaje, murió este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 100 años. Su nombre quedó ligado durante décadas a Topo Gigio, el pequeño personaje que conquistó a distintas generaciones y alcanzó reconocimiento fuera de Italia.
Mazzullo había celebrado su centenario el pasado 6 de junio, apenas unos meses antes de su muerte. El actor falleció en su domicilio de Santo Stefano di Briga, en Mesina, Italia, después de permanecer varios años alejado de los reflectores.
La relación entre Mazzullo y Topo Gigio comenzó en 1961 y se prolongó durante alrededor de 45 años. El actor prestó su voz al personaje hasta 2006, por lo que su trayectoria quedó estrechamente relacionada con uno de los personajes infantiles más reconocidos de la televisión italiana.
Peppino Mazzullo, el actor italiano reconocido internacionalmente por dar voz a Topo Gigio, mur1ó este miércoles a los 100 años en su vivienda de Santo Stefano di Briga, cerca de Messina, Italia, su ciudad de origen. Su carrera pasó por el teatro, la televisión y el doblaje, pero… pic.twitter.com/MH3HJEO8QQ— La Posta (@LaPosta_Ecu) October 1, 2026
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¿Quién fue Peppino Mazzullo? Trayectoria y legado
Peppino Mazzullo desarrolló una carrera en distintas áreas del entretenimiento. Trabajó en televisión, teatro, radio y doblaje, aunque su mayor reconocimiento llegó gracias a su interpretación vocal de Topo Gigio.
El vínculo con el personaje comenzó en 1961, cuando Mazzullo asumió la responsabilidad de darle voz. Durante las décadas siguientes, su interpretación se convirtió en uno de los elementos asociados con la identidad del pequeño ratón y acompañó su presencia en la televisión italiana.
Topo Gigio había sido creado en 1958 por la titiritera y artista Maria Perego, junto con su esposo Federico Caldura y el artista Guido Stagnaro. El personaje apareció inicialmente en un programa infantil de marionetas y posteriormente alcanzó popularidad dentro y fuera de Italia.
Mazzullo permaneció relacionado con Topo Gigio durante aproximadamente 45 años, de 1961 a 2006. Después de alejarse de la industria del entretenimiento, regresó a su ciudad natal y abrió una escuela de actuación, donde continuó relacionado con la formación artística.
De esta manera, el nombre de Peppino Mazzullo quedó asociado durante décadas con Topo Gigio y con una etapa importante de la televisión infantil italiana.
¿De qué murió la voz original de Topo Gigio a los 100 años de edad?
Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte de Peppino Mazzullo. Su fallecimiento fue confirmado este miércoles 30 de septiembre, pero no se han dado a conocer detalles sobre una enfermedad o condición médica relacionada directamente con su muerte.
El actor murió a los 100 años, después de varios años alejado de la actividad artística y de los reflectores. Durante esa etapa, permaneció fuera de la industria que marcó gran parte de su trayectoria, aunque su trabajo como voz de Topo Gigio continuó como parte de su legado.
Mazzullo había llegado al centenario el 6 de junio de 2026, pocos meses antes de su fallecimiento. Su muerte cierra una trayectoria artística desarrollada principalmente entre la televisión, el teatro, la radio y el doblaje.
¿Qué es la “regla de 3” y por qué se relaciona con Peppino Mazzullo hoy 30 de septiembre?
La llamada “regla de 3” es una creencia popular relacionada con el mundo del espectáculo. Esta superstición sostiene que, después de la muerte de una celebridad, otras dos figuras públicas fallecerán poco tiempo después, formando un supuesto grupo de tres. No existe evidencia científica que demuestre que este patrón sea real, por lo que se considera una creencia o leyenda urbana.
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Sin embargo, que varias personas fallezcan durante un periodo cercano no demuestra que exista una relación entre esos acontecimientos. Una explicación utilizada para analizar este tipo de creencias es la percepción selectiva: las personas tienden a identificar y recordar coincidencias que encajan con un patrón previamente conocido, mientras que los casos que no coinciden suelen pasar desapercibidos.