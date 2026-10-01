White Sox barren a Astros y vuelven a ganar una serie de playoffs en Grandes Ligas después de 21 años

Los White Sox dejaron atrás tres temporadas con 100 derrotas y ahora avanzan en octubre por primera vez desde 2005

Celebración White Sox ante Astros de Houston. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los White Sox completaron una de las historias más destacadas de la primera ronda de los playoffs de la MLB 2026. La novena de Chicago derrotó 7-3 a los Houston Astros en Daikin Park y, con una barrida de dos juegos en la Serie del Comodín de la Liga Americana, avanzó a la Serie Divisional.

La clasificación adquiere mayor relevancia por el camino que recorrió el equipo. Los White Sox llegaron a octubre después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas o más y ahora eliminaron en dos encuentros a los Astros, campeones del Oeste de la Liga Americana. Además, Chicago consiguió su primera victoria en una serie de postemporada desde 2005. Aquel año, los White Sox barrieron a Houston en la Serie Mundial para conquistar el campeonato, también en el estadio que actualmente se conoce como Daikin Park.

21 years later on the same field



The White Sox last #Postseason series victory was the 2005 World Series … in Houston! https://t.co/FEyMbm5DBR pic.twitter.com/IJ0KfWeTNg — MLB (@MLB) October 1, 2026

La derrota significó la novena consecutiva de los Astros como locales en la postemporada y la segunda vez en tres años que Houston queda eliminado por barrida en la Serie del Comodín de la Liga Americana, después de lo ocurrido ante Detroit en 2024. De esta manera terminó una temporada 2026 con altibajos, en la que los Astros superaron una ola de lesiones y un inicio de 20-31 para clasificarse a los playoffs por novena ocasión en las últimas 10 temporadas, pese a finalizar con récord de 81-81 y al cambio en la gerencia tras la salida de Dana Brown en agosto.

White Sox barren a Astros y avanzan a la Serie Divisional

Chicago volvió a tomar el control desde la primera entrada y construyó una ventaja que Houston no pudo revertir. Los White Sox fabricaron cuatro carreras en el primer episodio, aprovechando errores defensivos y batazos oportunos. Sam Antonacci, Kyle Teel, Miguel Vargas, Andrew Benintendi y Tristan Peters participaron en el ataque que permitió a Chicago tomar una ventaja temprana.

Houston intentó responder con cuadrangulares solitarios de Jeremy Peña, Cam Smith y José Altuve, pero los White Sox volvieron a golpear en la sexta entrada. Chase Meidroth conectó un cuadrangular que produjo tres carreras y amplió la diferencia.

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Los Astros, que habían asegurado su boleto a los playoffs hasta el último día de la temporada regular tras conquistar el Oeste de la Liga Americana, se convirtieron en el primer equipo eliminado de la postemporada 2026.

De tres temporadas con 100 derrotas a una serie ganada en octubre

La historia de los White Sox comenzó a cambiar durante la temporada regular, después de tres campañas consecutivas con al menos 100 derrotas. Su clasificación a los playoffs ya había representado un cambio importante. La novena dirigida por Will Venable terminó la campaña regular con marca de 84-78 y ahora tendrá que enfrentar un desafío distinto ante Cleveland.

El siguiente rival de Chicago será Cleveland, campeón de la División Central de la Liga Americana y equipo que tendrá la ventaja de localía en la Serie Divisional.

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Los White Sox terminaron la temporada regular con ventaja de 7-6 en la serie particular ante los Guardians, pero Cleveland consiguió el título divisional por un juego y obtuvo el descanso de la primera ronda. Ahora ambos equipos volverán a encontrarse, esta vez con un lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Americana como objetivo.

Chicago tendrá que enfrentarse a una rotación de abridores más exigente y a Cade Smith, uno de los relevistas destacados de Cleveland. Los Guardians, por su parte, recibirán a un equipo que llega después de ganar sus dos primeros partidos de octubre. La Serie Divisional de la Liga Americana comenzará el sábado 3 de octubre en Cleveland.

Isaac Paredes y los Astros quedan eliminados

La eliminación también marcó el final de la temporada para Isaac Paredes, uno de los representantes mexicanos que formaban parte del roster de Houston. Registró un promedio de bateo de .167 con una base por bolas y un ponche en la Serie de Comodines.