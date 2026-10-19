Goleadores mexicanos del Apertura 2026: Henry Martín lidera la tabla y Chivas, el equipo que más anotadores aporta

Los mexicanos suman 124 de los 318 goles del Apertura 2026 (38.99%). Chivas lidera con 18 tantos, seguido por América y Toluca con 11, mientras Cruz Azul registra 10 anotaciones.

Los máximos anotadores nacionales del presente torneo | Claro Sports

Los futbolistas mexicanos han marcado 124 de los 318 goles registrados en el Apertura 2026 de la Liga MX, lo que representa el 38.99% de las anotaciones totales del campeonato. Tras los 106 partidos disputados hasta el cierre de la jornada 12, la participación nacional se mantiene cerca de cuatro de cada diez tantos, de acuerdo con el recuento individual de los goleadores.

Con la duodécima fecha concluida, Chivas encabeza la clasificación de equipos con mayor producción goleadora mexicana, con 18 tantos, mientras que América y Toluca comparten el segundo lugar con 11 anotaciones cada uno. Cruz Azul ocupa la cuarta posición con diez. En el plano individual, Henry Martín lidera la tabla de goleadores mexicanos con siete tantos, seguido por Ricardo Marín, Gilberto Mora y Tahiel Jiménez, quienes acumulan cinco cada uno.

¿Quiénes son los máximos goleadores mexicanos del Apertura 2026?

Henry Martín encabeza la clasificación de goleadores nacionales con siete anotaciones, después de marcar de penalti en la victoria del América por 5-3 sobre León. El delantero azulcrema mantiene una ventaja de dos tantos sobre sus perseguidores y ha marcado siete de los 11 goles mexicanos de las Águilas.

En el segundo escalón aparecen Ricardo Marín, Gilberto Mora y Tahiel Jiménez, todos con cinco anotaciones. El atacante de Guadalajara y la joven figura de Tijuana conservan su presencia entre los mejores goleadores mexicanos, mientras que Jiménez protagonizó uno de los movimientos más destacados de la jornada 12 al conseguir un triplete en el triunfo de Santos Laguna por 5-0 sobre Querétaro.

Detrás de ellos se encuentran Alexis Vega, Alfonso Alvarado, Roberto Alvarado y Alí Ávila, con cuatro goles cada uno. Estos ocho futbolistas concentran 38 de las 124 anotaciones mexicanas del campeonato, aunque la producción nacional también incluye a defensas, mediocampistas y porteros que han marcado al menos una vez durante el certamen.

¿Qué equipos tienen más goles de mexicanos en el Apertura 2026?

Chivas domina la clasificación con 18 goles mexicanos, producto de ocho futbolistas diferentes. Ricardo Marín lidera la cosecha rojiblanca con cinco, seguido por Roberto Alvarado con cuatro, Santiago Sandoval con tres y Bryan González con dos. A ellos se suman Diego Campillo, Richard Ledezma, Ángel Sepúlveda y Jordán Carrillo, todos con una anotación.

América y Toluca comparten el segundo puesto con 11 tantos nacionales, aunque presentan diferencias importantes en la distribución de sus goleadores. Henry Martín concentra siete anotaciones de las Águilas, mientras que Alexis Vega lidera a los Diablos Rojos con cuatro. Cruz Azul aparece inmediatamente detrás con diez goles mexicanos, encabezados por los tres de Jeremy Márquez.

Cruz Azul fortaleció su presencia en la clasificación después de vencer 5-0 a FC Juárez, encuentro en el que cuatro futbolistas mexicanos consiguieron anotar: Andrés Montaño, Carlos Rodríguez, Omar Campos y Rogelio González. La Máquina alcanza diez goles nacionales, distribuidos entre siete jugadores, con Jeremy Márquez como principal anotador mexicano.

En el siguiente escalón aparecen Santos Laguna y Atlante, ambos con nueve goles mexicanos. Los Guerreros alcanzaron esa cifra después de su triunfo sobre Querétaro, mientras que los Potros distribuyen sus anotaciones entre cinco futbolistas. León, Tijuana y Atlético de San Luis registran siete tantos cada uno, con Alfonso Alvarado, Gilberto Mora y David Rodríguez entre sus principales representantes.

Ranking completo de equipos con más goles mexicanos en el Apertura 2026

Pos. Equipo Goles mexicanos 1 Chivas 18 2 América 11 2 Toluca 11 4 Cruz Azul 10 5 Santos Laguna 9 5 Atlante 9 7 León 7 7 Tijuana 7 7 Atlético de San Luis 7 10 Puebla 6 11 Pumas 5 11 Monterrey 5 11 Querétaro 5 14 Atlas 4 14 Necaxa 4 16 Tigres 3 16 Pachuca 3 18 FC Juárez 0 Total 124

Todos los goleadores mexicanos del Apertura 2026

La participación nacional se distribuye entre 17 de los 18 equipos de la Liga MX. Guadalajara encabeza el recuento con ocho futbolistas que han marcado, mientras que Toluca también cuenta con ocho anotadores mexicanos. La clasificación considera los goles registrados por cada jugador con el club al que pertenecía cuando consiguió la anotación.

Equipo Futbolistas mexicanos que han marcado Chivas (18) Ricardo Marín (5), Roberto Alvarado (4), Santiago Sandoval (3), Bryan González (2), Diego Campillo (1), Richard Ledezma (1), Ángel Sepúlveda (1), Jordán Carrillo (1) América (11) Henry Martín (7), Isaías Violante (1), Alejandro Cárdenas (1), Diego Arriaga (1), Érick Sánchez (1) Toluca (11) Alexis Vega (4), Jesús Gallardo (1), Jesús Angulo (1), Jorge Díaz (1), Everardo López (1), Edgar Iván López (1), Oswaldo Virgen (1), Érick Gutiérrez (1) Cruz Azul (10) Jeremy Márquez (3), Andrés Montaño (2), Jesús Orozco Chiquete (1), Érik Lira (1), Carlos Rodríguez (1), Omar Campos (1), Rogelio González (1) Santos Laguna (9) Tahiel Jiménez (5), Eduardo Aguirre (2), Esteban Lozano (1), Javier Güémez (1) Atlante (9) Luis Calzadilla (3), Luis Puente (2), Eugenio Pizzuto (2), Eduardo Tercero (1), Walter Portales (1) León (7) Alfonso Alvarado (4), Jordi Cortizo (2), Iván Moreno (1) Tijuana (7) Gilberto Mora (5), Ramiro Árciga (1), Jesús Gómez (1) Atlético de San Luis (7) David Rodríguez (3), Óscar Macías (2), Eduardo Águila (1), Luis Ronaldo Nájera (1) Puebla (6) Eduardo Mustre (3), Eduardo Armenta (1), Fernando Monárrez (1), Carlos Baltazar (1) Pumas (5) Guillermo Martínez (1), Víctor Arteaga (1), Sebastián Córdova (1), Rodrigo López (1), César Huerta (1) Monterrey (5) Jesús Corona (2), Orbelín Pineda (1), Roberto de la Rosa (1), César Garza (1) Querétaro (5) Alí Ávila (4), Denilson Muñoz (1) Atlas (4) Édgar Zaldívar (2), Arturo González (1), Aldo Rocha (1) Necaxa (4) Owen González (2), Emilio Rodríguez (1), Miguel Pedroza (1) Tigres (3) Ozziel Herrera (1), Diego Sánchez (1), Guillermo Martínez (1) Pachuca (3) Elías Montiel (1), Alán Bautista (1), Carlos Moreno (1) FC Juárez (0) Ninguno

Uno de los registros particulares corresponde a Carlos Moreno, portero de Pachuca, quien marcó de cabeza el empate frente al Atlético de San Luis durante la jornada 5. Su anotación forma parte de los tres tantos nacionales de los Tuzos. Elías Montiel también convirtió con Pachuca antes de incorporarse al Atlas. Asimismo, Guillermo Martínez registra un gol con Pumas y otro con Tigres, por lo que sus anotaciones se distribuyen entre ambas instituciones.

En el extremo contrario, FC Juárez continúa sin registrar goles de futbolistas mexicanos y permanece como el único equipo del campeonato sin representantes nacionales entre sus anotadores. Esta situación contrasta con la producción de Guadalajara, América, Toluca y Cruz Azul, clubes que acumulan 50 goles mexicanos entre los cuatro, equivalentes al 40.32% de las anotaciones nacionales del torneo.

Con 124 de los 318 goles del Apertura 2026, los futbolistas mexicanos representan el 38.99% de la producción ofensiva del campeonato. El registro corresponde al cierre de la jornada 12, que concluyó con la victoria de Monterrey por 2-1 frente a Pachuca. Chivas mantiene el liderato con 18 anotaciones nacionales, seguido por América y Toluca, empatados con 11, mientras que Cruz Azul ocupa el cuarto puesto con diez tantos.