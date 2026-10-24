Exatlón México 2026: ¿Qué atleta será eliminado este domingo 25 de octubre y dónde verlo en vivo?

Los rumores de sitios especializados apuntan a que un integrante del Equipo Azul se despedirá de la competencia

El Equipo Azul podría sufrir una baja importante | @ExatlonMx

La tensión aumenta en Exatlón México 2026 ante la llegada del Domingo de Eliminación, este 25 de octubre, cuando un atleta tendrá que abandonar la competencia si no consigue superar el circuito decisivo.

Los rumores difundidos por sitios especializados que siguen de cerca el reality deportivo de TV Azteca apuntan a que el Equipo Azul perdería a uno de sus integrantes este fin de semana. Sin embargo, aún se desconoce si el duelo será entre atletas azules o frente a un representante del Equipo Rojo.

Exatlón México: ¿Quién sería el eliminado este domingo 25 de octubre? El nombre que circula

De acuerdo con estas versiones, el Equipo Azul sufriría una nueva baja y Gina sería la principal candidata a abandonar el programa. Los sitios que difunden esta posibilidad señalan su rendimiento en las pruebas anteriores como uno de los motivos de la predicción, aunque su salida no está confirmada.

De cumplirse las predicciones, Gina sería la sexta integrante del Equipo Azul en despedirse de la competencia. Su salida representaría una nueva baja para el conjunto, que ha perdido a varios participantes durante la temporada.

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación? Canales de TV y opciones online

El Domingo de Eliminación se llevará a cabo este 25 de octubre, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Durante la transmisión se conocerá oficialmente quién será el próximo participante en abandonar la competencia.

El horario señalado para el reality es de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos comienza media hora antes. La emisión dominical contempla los circuitos de eliminación y, en caso de ser necesario, un duelo de relevos para definir el resultado.

¿Quiénes son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

Con el avance de las semanas, la lista de eliminados de Exatlón México 2026 continúa creciendo. El Equipo Azul acumula cinco bajas y el Equipo Rojo suma dos, de acuerdo con la relación de participantes que han abandonado el programa.

Eliminados de Exatlón México 2026:

Erick Segura | Equipo Azul

Natasha Septién | Equipo Azul

María Salazar | Equipo Azul

Irvin Villatoro | Equipo Azul

Natalia | Equipo Azul

Anaid Torres | Equipo Rojo

Pablo Franco | Equipo Rojo

¿Qué atletas siguen en competencia en Exatlón México? Equipos Rojo y Azul

Aunque ambos equipos han perdido integrantes a lo largo de las semanas, los atletas que permanecen en competencia buscan conseguir victorias para sus respectivos conjuntos y mantenerse en el programa hasta la etapa final.

Equipo Azul:

David Juárez

Andrea Medina

Doris del Moral

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Katia Gallegos

Equipo Rojo: