Ozzy & Black Sabbath, la película: ¿Cuándo llega al cine el último concierto ‘Back to the Beginning’?

La despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath llegará a la pantalla grande con imágenes del histórico concierto de Birmingham

Fecha de estreno de la película de Ozzy Osbourne. |@OzzyOsbourne

El último capítulo de una de las bandas más importantes del heavy metal llegará a la pantalla grande. “Ozzy & Black Sabbath: The Final Tour” será la película que llevará a los cines el concierto “Back to the Beginning”, el evento que marcó la despedida definitiva de Ozzy Osbourne y Black Sabbath de los escenarios.

La presentación reunió a los integrantes originales de la agrupación británica, además de varias figuras representativas del metal y el rock internacional. El concierto quedó registrado como una celebración de la trayectoria de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, quienes cerraron una historia que comenzó en Birmingham, Inglaterra, a finales de la década de 1960.

¿Cuándo fue el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath?

El último concierto de Ozzy Osbourne y Black Sabbath se realizó el 5 de julio de 2025 en Birmingham, ciudad natal de la banda, durante el evento “Back to the Beginning”. La presentación significó el regreso de la formación clásica del grupo para una última actuación en vivo.

El espectáculo reunió a Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, quienes compartieron escenario por última vez como Black Sabbath. La jornada también contó con la participación de distintas agrupaciones y músicos que rindieron homenaje al legado de la banda.

El evento tuvo formato de festival y reunió a nombres como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Tool, Gojira, Alice In Chains, Anthrax, Mastodon y Lamb Of God, entre otros artistas que forman parte de la historia del género.

La parte final de la jornada estuvo dedicada a Ozzy Osbourne como solista y posteriormente a Black Sabbath, quienes interpretaron algunos de los temas más representativos de su carrera ante miles de seguidores.

¿Llegará “Back to the Beginning” a las salas de cine? Conoce la fecha oficial

Los seguidores de Black Sabbath podrán revivir aquel concierto en la pantalla grande, ya que la película “Ozzy & Black Sabbath” llegará a los cines del mundo el 28 de octubre de 2026, con funciones limitadas.

La producción mostrará los momentos más importantes del último espectáculo de la banda y permitirá conocer detalles de una jornada que reunió presentaciones musicales, encuentros entre artistas y el cierre de una etapa para una de las agrupaciones más influyentes del metal.

Además del material del concierto, la cinta podría incluir imágenes detrás de cámaras y contenido adicional que permita conocer la preparación del evento y la despedida de Ozzy Osbourne de los escenarios.

El estreno será una oportunidad para que los aficionados que no pudieron asistir al concierto puedan acercarse a una de las últimas apariciones públicas de la formación clásica de Black Sabbath.

¿Cuándo empieza la venta de boletos para el estreno de Ozzy & Black Sabbath, la película?

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la película, la venta de boletos comenzará el 24 de septiembre de 2026. Hasta el momento, no se ha confirmado si la fecha será la misma para todos los países donde llegará la producción.

Tampoco se han anunciado las cadenas de cine que tendrán funciones disponibles en cada región. La distribución y los horarios se darán a conocer conforme se acerque la fecha de estreno.

Los organizadores recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales de Ozzy Osbourne y Black Sabbath para conocer las actualizaciones relacionadas con las salas participantes.

¿Cuál fue el setlist de “Back to the Beginning”, el último concierto de Ozzy y Black Sabbath?

Durante su despedida, Black Sabbath interpretó algunos de los temas más importantes de su trayectoria. El repertorio incluyó canciones que marcaron la historia del heavy metal y que acompañaron a la banda durante más de cinco décadas.

El setlist de Black Sabbath en “Back to the Beginning” estuvo conformado por:

“War Pigs”

“N.I.B.”

“Iron Man”

“Sweet Leaf”

“Children of the Grave”

“Paranoid”

Antes de la reunión final de Black Sabbath, Ozzy Osbourne también presentó un repertorio como solista que incluyó canciones como:

“I Don’t Know”

“Mr. Crowley”

“Suicide Solution”

“Mama, I’m Coming Home”

“Crazy Train”

El concierto contó con la presencia de músicos invitados como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Tool, Alice In Chains, Gojira, Tom Morello, Steven Tyler, Ronnie Wood, Chad Smith, Travis Barker y Sammy Hagar, entre otros.

Con la llegada de la película a los cines, “Back to the Beginning” tendrá una nueva oportunidad para mostrar el cierre de la carrera en vivo de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, dos nombres fundamentales en la historia del rock y el heavy metal.

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