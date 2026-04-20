Muere Patrick Muldoon a los 57 años, actor de Salvados por la Campana y Días de Nuestras Vidas: ¿Qué ocurrió?

El fallecimiento del intérprete dejó en shock a los seguidores de estas series de los 80’s-90’s

Falleció Patrick Muldoon. | @thepatrickmuldoon

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Patrick Muldoon, actor estadounidense reconocido por su participación en la televisión de los años ochenta y noventa. Su fallecimiento a los 57 años ha generado conmoción entre seguidores y colegas del mundo artístico, quienes lo recuerdan por su presencia en series icónicas.

Muldoon fue una figura recurrente en la pantalla chica, destacando especialmente por su aparición en Salvados por la Campana, producción que marcó a toda una generación. A lo largo de su carrera, el actor construyó una trayectoria constante en cine y televisión.

De acuerdo con los primeros reportes, el actor fue encontrado inconsciente en su domicilio, lo que generó que, inmediatamente, llamaran a los servicios de emergencia y a las alertas autoridades correspondientes. El caso ha generado diversas reacciones mientras se esclarecen las circunstancias de su fallecimiento.

¿De qué murió el actor Patrick Muldoon? Esto se sabe

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la causa exacta de la muerte de Patrick Muldoon. Los reportes iniciales señalan que fue encontrado inconsciente en su casa, sin que se hayan dado a conocer más detalles concluyentes.

Se espera que en las próximas horas o días se realicen las investigaciones correspondientes, incluyendo los estudios forenses, para determinar qué provocó el fallecimiento del actor.

Muere Patrick Muldoon: esta fue su trayectoria como actor

Patrick Muldoon desarrolló una carrera sólida en televisión y cine, siendo recordado principalmente por su participación en Salvados por la Campana, una de las series juveniles más populares de la década de los noventa. Además de este proyecto, el actor formó parte de distintas producciones televisivas y cinematográficas, consolidándose como un rostro conocido dentro de la industria.

Televisión

¿Quién es el jefe? (1984)

Salvados por la campana (1991)

Días de Nuestras Vidas (1992–1995, 2011–2012)

Melrose Place (1990s, temporadas 3 a 5)

Cine

Starship Troopers: Las brigadas del espacio (1997)

Mala suerte (1998)

Descenso final (2000)

Proyecto Viper (2002)

Un novio por Navidad (2004)

Arañas devoradoras (2007)

Dirty Hands (2026)

Como productor

Mi vida en Palos Verdes (2017)

Arkansas (2020)

El contador de cartas (2021)

Marlowe (2022)

Riff Raff (2024)

The Dreadful (2026)

Kockroach (2026)

Su legado permanece en la memoria de los fanáticos que crecieron con sus personajes y que hoy lo despiden como parte de una generación emblemática de la televisión.

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