Así va el descenso: ¿hay equipos en alerta en la jornada 13?

Así va la tabla del descenso en la Liga Colombiana tras el inicio de la fecha 13. Cada punto es clave en la pelea por no perder la categoría.

Internacional de Bogotá en la Liga | VizzorImage.

Comenzó la jornada 13 de la Liga Colombiana y, aunque la atención principal suele centrarse en la lucha por clasificar a las finales del primer semestre, hay otra batalla que no da tregua y que gana protagonismo con el paso de las fechas: el descenso. Varios equipos empiezan a sentir la presión de los números, sabiendo que cualquier error puede costar la permanencia en la máxima categoría.

Una lucha que no da margen de error

Para muchos clubes, el 2026 representa un año clave para asegurar su continuidad en primera división. En la pelea no solo aparecen los recién ascendidos, sino también equipos que desde hace varias temporadas vienen comprometidas en la tabla del promedio, lo que hace que cada punto en disputa tenga un valor incalculable.

Equipos como Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba saben que deben sumar con regularidad para no regresar rápidamente al Torneo de Ascenso. Sin embargo, no son los únicos en riesgo, ya que otros clubes históricos también están involucrados en una lucha que se perfila como una de las más cerradas de los últimos años.

En medio de este panorama, uno de los resultados destacados de la jornada fue la contundente victoria de Atlético Nacional, que se impuso 3-0 frente a Inter de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga mostró jerarquía y eficacia para quedarse con tres puntos importantes.

El descenso, la otra tabla que preocupa

Más allá de este resultado, la tabla del descenso sigue siendo el foco de tensión para varios clubes. A diferencia de la clasificación a cuadrangulares, esta lucha no permite distracciones y castiga la irregularidad acumulada a lo largo de las temporadas.

Con varias fechas por disputarse, el panorama aún es incierto, pero lo que sí está claro es que la pelea por no descender será tan emocionante como la definición del título. Cada jornada, como la 13 que recién inicia, puede marcar un antes y un después para los equipos comprometidos.

Así está la tabla del descenso

Posisión Equipo Promedio 20. Cúcuta Deportivo 0.58 19. Jaguares de Córdoba 0.83 18. Boyacá Chicó 0.85 17. Internacional de Bogotá 1.09 16. Deportivo Cali 1.10 15. Alianza Valledupar 1.11

Te puede interesar: