¿Quién será el atleta eliminado de Exatlón México 2026 y dónde ver el Domingo de Eliminación el 4 de octubre? 

Hugo Espinoza aparece en las filtraciones como posible eliminado de este domingo, cuando cuatro hombres disputarán su permanencia

¿Quién será el eliminado de Exatlón este domingo 4 de octubre? | @ExatlonMX

Exatlón México 2026 cerrará su sexta semana con un nuevo Domingo de Eliminación este 4 de octubre. En esta ocasión, la permanencia estará en juego para los hombres, después de una semana en la que los resultados de la Zona de Peligro y la Serie por la Supervivencia determinaron a los participantes que deberán defender su lugar.

La jornada del viernes dejó una victoria para cada equipo en las pruebas por la permanencia, por lo que ninguno consiguió proteger por completo a sus integrantes. Dos atletas de los Azules y dos de los Rojos deberán enfrentarse en el circuito decisivo, donde uno se convertirá en el sexto eliminado de la décima temporada.

¿Quién será el eliminado de Exatlón México 2026 este domingo 4 de octubre?

La identidad del sexto eliminado todavía no ha sido confirmada oficialmente por TV Azteca. Sin embargo, las filtraciones colocan a Hugo Espinoza como el participante con mayor riesgo de abandonar la competencia. El resultado definitivo se conocerá durante la emisión del domingo, por lo que esta información debe mantenerse como spoiler y no como un hecho confirmado.

Hugo llegó al Equipo Azul como refuerzo durante la quinta semana de competencia. Su sentencia se produjo en la Zona de Peligro del 1 de octubre. Los hombres de ambos equipos tuvieron que medir su rendimiento y Hugo terminó enfrentándose a Christian en el duelo definitivo. Christian consiguió salvarse y el recién llegado quedó enviado directamente a la eliminación del domingo.

La posible salida de Hugo tendría un peso importante para los Azules. El equipo ha perdido cuatro participantes consecutivos: Erick Segura, María Salazar, Irvin Villatoro y Natasha Septién.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México 2026 comenzará este domingo 4 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia podrá verse en televisión abierta a través de Azteca UNO.

Para quienes prefieran seguir el programa por internet, la transmisión estará disponible en vivo mediante el sitio oficial y la aplicación de TV Azteca además de Disney+. La jornada definirá al sexto eliminado de la décima temporada.

¿Qué atletas ya están condenados al duelo de eliminación y se juegan su permanencia?

Hugo Espinoza es el primer sentenciado al Duelo de Eliminación. El integrante del Equipo Azul perdió ante Christian en la Zona de Peligro del jueves y quedó obligado a defender su permanencia este domingo 4 de octubre.

La jornada siguiente terminó con un triunfo para cada color. El reparto de las Supervivencias provocó que la amenaza alcanzara a ambos equipos: dos hombres azules y dos rojos quedaron involucrados en el proceso eliminatorio. De ese grupo saldrá el sexto participante que abandone las playas de República Dominicana.

¿Quiénes son los atletas eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

Cinco participantes han quedado fuera antes del Duelo de Eliminación de este 4 de octubre. La primera fue Anaid Torres, representante del Equipo Rojo, quien perdió la prueba por la permanencia del 30 de agosto.

El segundo eliminado fue Erick Segura, del Equipo Azul, el 6 de septiembre. Una semana después salió María Salazar, también de los celestes, mientras que Irvin Villatoro se convirtió en la cuarta baja el 20 de septiembre.

La quinta eliminación volvió a golpear al Equipo Azul. Natasha Septién quedó fuera el domingo 27 de septiembre después de llevar su enfrentamiento contra Zudikey Rodríguez hasta los últimos puntos. Katia Gallegos utilizó una de sus medallas para darle una vida adicional, pero la ayuda no fue suficiente y Zudikey aseguró su permanencia.