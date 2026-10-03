Deportivo Cali sigue intratable: no lograba cinco triunfos al hilo desde hace trece años

El ‘Azucarero’ firmó una magistral remontada ante Alianza, en casa, y se mete de lleno en la pelea por la cima de la tabla.

Deportivo Cali vuelve a ganar | Vizzor

El Deportivo Cali genera mucha ilusión entre los hinchas. La renovada versión del ‘Azucarero’, en esta mitad del campeonato en su fase regular, llevó a que las críticas se transformaran inmediatamente en aplausos. Rafael Dudamel, muy cuestionado en el cargo, volvió a tener un bálsamo por cuenta de los últimos resultados, llevando a que el equipo esté muy cerca de la clasificación anticipada.

De nuevo, la escuadra caleña volvió a conocer la victoria este viernes. A pesar de la lluvia, la cual postergó por unos minutos el inicio del duelo, Deportivo Cali despachó 3-1 a Alianza frente a su gente en el Estadio de Palmaseca. Aunque el inicio fue más complicado de lo que pensaba, encima con la primera diana de la visita, los anfitriones arrasaron con su rival.

Leyner Palacios, con un golazo, silenció el estadio a la hora de partido. No obstante, al rato, Juan Ignacio Dinenno (69′), José Caldera (79′) y Alexis Castillo Manyoma (90+4′) firmaron la voltereta verdiblanca. El único lunar del partido fue la expulsión a Gustavo Cuéllar, salido de la ropa, juzgado por protagonizar una violenta pelea con sus rivales.

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Ese triunfo le permitió al Deportivo Cali igualar el umbral del líder América, su clásico rival, con 24 puntos obtenidos. La cosecha del viernes le permitió desplazar temporalmente a Atlético Nacional y a Millonarios del podio del campeonato. Parece que la campaña de Dudamel va muy en serio, puesto que ya suma cinco victorias al hilo, un registro no tan común en el fútbol colombiano.

Deportivo Cali, con cinco triunfos al hilo

Increíblemente, el Cali rompe un maleficio que llegó a casi trece años. Desde el torneo Clausura de 2013 no encadenaba esa racha victoriosa, pues lo había logrado en cuadrangulares para llegar a una nueva final del fútbol colombiano. No salió campeón, pero la marca fue anecdótica.

Ese equipo lo dirigía Leonel Álvarez, quien clasificó al cuadrangular B y ganó los primeros cinco partidos. Eso le bastó para meterse anticipadamente en la cita cumbre del torneo. Derrotó a Deportivo Pasto (3-2), a Millonarios en la doble confrontación (0-1 y 4-2), además de Once Caldas (1-2 y 1-0).

Sin embargo, perdió la gran final ante el Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio. La ida, en Palmira, tuvo un empate sin goles, mientras que la revancha fue de 2-0 a favor de los ‘Verdolagas’. Luego se quitó la espinita levantando el título con el ‘kinder del Pecoso Castro’, en 2015, tras vencer a Independiente Medellín.

Ahora bien, a este Cali le quedan muy pocos puntos para asegurar su boleto en la instancia semifinal. Su próximo compromiso será ante Deportivo Pereira en Yopal el próximo 11 de octubre a las 2:00 p.m. (hora COL). De llegar a la sexta victoria, igualaría una marca que no se logra batir desde hace 21 años.

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