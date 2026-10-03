Guastatoya vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guastatoya vs Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Aurora se enfrentarán por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro importante para sus aspiraciones de clasificación. Los Pecho Amarillo buscarán aprovechar la localía para mantenerse entre los primeros lugares de la tabla, mientras que el conjunto aurinegro intentará sumar fuera de casa para acercarse a los puestos de clasificación.

Guastatoya ocupa la tercera posición con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Martín García suma 15 goles a favor y 11 en contra y viene de conseguir un triunfo importante como visitante ante Comunicaciones. Los Pecho Amarillo se impusieron 2-1 en el Estadio Cementos Progreso, con un doblete de José Almanza, y buscarán darle continuidad a ese resultado ante su afición.

Por su parte, Aurora se ubica en el octavo lugar con 12 unidades, luego de registrar cuatro triunfos y seis derrotas en diez partidos disputados. El conjunto aurinegro necesita sumar para recuperar terreno y acercarse a la zona de clasificación a la fase final. Para conseguirlo, tendrá que obtener un resultado positivo en una visita ante uno de los equipos que se mantiene en la parte alta del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Aurora de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Aurora será el domingo 4 de octubre de 2026 a las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio David Cordón Hichos. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Aurora hoy

Guastatoya y Aurora no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya : Rubén Escobar, José Almanza, Andy Contreras, Emanuel Yori, Marlon Sequén, Javier Estrada, Víctor Ávalos, Carlos Alvarado, Nicolas Lovato, Bryan Lemus, Denilson Sánchez. DT : Martín García.

: Rubén Escobar, José Almanza, Andy Contreras, Emanuel Yori, Marlon Sequén, Javier Estrada, Víctor Ávalos, Carlos Alvarado, Nicolas Lovato, Bryan Lemus, Denilson Sánchez. : Martín García. Aurora: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Marcos Acosta, Klisman García, Jose Grajeda, Roger Hernández, José Luis Vivas, Daniel Baján, Andres Echeverria, Héctor Morales. DT: Saúl Phillip

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones volvió a ganar con una remontada sobre Xelajú en el Mario Camposeco

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Guastatoya vs Aurora:

25 de julio de 2026 | Aurora 0-1 Guastatoya | Torneo Apertura

19 de marzo de 2026 | Aurora 0-1 Guastatoya | Torneo Clausura

28 de enero de 2026 | Guastatoya 2-2 Aurora | Torneo Clausura

28 de septiembre de 2025 | Guastatoya 3-2 Aurora | Torneo Apertura

20 de julio de 2025 | Aurroa 1-0 Guastatoya | Torneo Apertura

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