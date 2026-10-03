Gran final de La Casa de los Famosos México 2026, hoy 3 de octubre: ¿Quién será el ganador de la cuarta temporada?

Este domingo 4 de octubre se define al habitante que se llevará el honor de ser el campeón de la casa más famosa de México

La Casa de los Famosos: así van las votaciones. | @LaCasaFamososMx/

La Casa de los Famosos México 2026 llega a su Gran Final este domingo 4 de octubre, después de más de dos meses de competencia. La temporada, que comenzó el pasado 26 de julio, entra en su última jornada con cinco habitantes en busca del primer lugar y del premio de 4 millones de pesos.

La definición comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y durante la gala se revelarán de forma descendente las posiciones de los finalistas hasta conocer al ganador. Karina Torres, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz son los cinco participantes que permanecen en competencia.

A unas horas del cierre de las votaciones, los sondeos difundidos en redes sociales colocan a Karina Torres y Mariana Ochoa con los mayores porcentajes de apoyo. Sin embargo, estas encuestas no corresponden al conteo oficial del programa, por lo que el resultado definitivo dependerá de los votos registrados en los canales oficiales.

¿Dónde ver en vivo la Final de La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegará a su final este domingo 4 de octubre, con una gala programada para comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Durante la transmisión se revelarán, de forma progresiva, las posiciones de los cinco finalistas hasta conocer al ganador de la edición.

El reality inició el pasado 26 de julio y a lo largo de la temporada registró eliminaciones, abandonos y distintas dinámicas que modificaron la integración de la casa. Como parte del cierre tradicional, el último participante que permanezca en competencia será el encargado de apagar las luces del inmueble antes de salir con el premio.

Para el público en México habrá dos opciones principales de transmisión. Las Estrellas llevará la final por televisión abierta, mientras que ViX ofrecerá la señal por internet. Además, Cinépolis anunció funciones especiales en algunas salas del país, aunque la disponibilidad dependerá de la cartelera de cada complejo.

La Casa de los Famosos México: ¿Cómo van las votaciones hoy 3 de octubre?

A un día de la Gran Final, distintas encuestas realizadas en redes sociales comienzan a mostrar las preferencias de los seguidores del programa. De acuerdo con el sondeo compartido por Gerardo Escareño mediante la plataforma Vaya Vaya, Karina Torres aparece al frente de las preferencias este sábado 3 de octubre.

La medición coloca a Karina Torres con 38%, seguida por Mariana Ochoa con 28%. Más atrás aparecen Ese Pérez y Gema Garoa, ambos con 15%, mientras que Memo Schutz registra 4% de apoyo dentro de este ejercicio digital.

Con estos porcentajes, Torres mantiene la primera posición de la encuesta y Ochoa aparece como su principal perseguidora. En la parte baja se encuentra Schutz, aunque estos números no representan el resultado oficial del programa. El ganador se conocerá hasta la gala del domingo, una vez contabilizados los votos emitidos mediante los mecanismos oficiales.

¿Quién es el habitante favorito para ganar La Casa de los Famosos México 2026?

Karina Torres aparece como la participante con mayor respaldo en varios sondeos publicados en redes sociales antes de la final de La Casa de los Famosos México 2026. Diferentes mediciones la colocan con porcentajes que rondan entre el 31% y 37% de las preferencias.

La competidora que aparece más cerca es Mariana Ochoa, quien ocupa el segundo lugar en varios ejercicios digitales y se mantiene entre los nombres con mayor apoyo de cara a la última gala.

Sin embargo, los sondeos difundidos fuera de los canales oficiales únicamente funcionan como una referencia sobre la conversación de los seguidores. La posición definitiva de cada finalista dependerá exclusivamente de la votación oficial que cierre durante la transmisión del domingo.

Lista de eliminados de La Casa de los Famosos México 2026 en orden cronológico

La temporada de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo distintos tipos de salidas, ya que además de las eliminaciones decididas por el público también se registraron abandonos, regresos y participaciones especiales. Brianda Deyanara fue la última participante eliminada antes de iniciar la etapa destinada a definir las posiciones finales.

Mariana Ochoa salió inicialmente de la competencia, aunque más adelante regresó mediante una dinámica en la que intervino el público y logró avanzar hasta la semana final. Después, Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada y Fede Vigevani terminó su participación especial como habitante infiltrado.

Posteriormente quedaron fuera Arantza Ruiz, como tercera eliminada; Moisés Peñaloza, cuarto; Yanet García, quinta; y Luis Chaparro, sexto. Más adelante, Aldo Rendón abandonó el programa por motivos de salud, mientras que Flor Vigna se convirtió en la séptima eliminada.

La competencia también registró el regreso de Gala Montes, quien posteriormente abandonó el reality. Después se produjeron las eliminaciones de Masad Altamimi, Cynthia Klitbo y Brianda Deyanara, quien fue la última en salir antes de la semana final.

Ya en la etapa definitiva, Ernesto Laguardia terminó en el séptimo lugar tras convertirse en el primer eliminado de esa fase, mientras que Yahir ocupó la sexta posición, dejando definidos a los cinco participantes que disputarán la Gran Final.