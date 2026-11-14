¿Quién será el eliminado de Exatlón México 2026 este 15 de noviembre? Horario y dónde ver en vivo

La semana 12 llega a su final con tres atletas rojos y uno azul en riesgo, una posible eliminación filtrada y la amenaza de renuncia de Heliud Pulido

Eliminado Exatlón México domingo 15 de noviembre | @ExatlonMX

Exatlón México 2026 vivirá este domingo 15 de noviembre uno de los Duelos de Eliminación más tensos de su décima temporada. La semana 12 cerrará con tres participantes del equipo Rojo y uno del Azul en riesgo de abandonar la competencia, después de la serie de Batallas por la Supervivencia.

Sin embargo, la atención no estará únicamente en los resultados deportivos. El equipo Rojo atraviesa un conflicto interno que involucra a Heliud Pulido, Emilio y Aristeo Cázares, mientras que una filtración señala al posible eliminado de la jornada.

Se filtró un nombre y este atleta sería el eliminado de Exatlón México este domingo 15 de noviembre

Las filtraciones sobre el próximo Duelo de Eliminación apuntan a José Ochoa, conocido como ‘Joe de la Selva’, como el atleta que abandonaría Exatlón México este domingo 15 de noviembre. El integrante del equipo Azul figura entre los competidores con menor porcentaje de efectividad, situación que lo coloca en riesgo de disputar su permanencia.

Por ahora, la eliminación no está confirmada oficialmente, por lo que será necesario esperar a la transmisión del domingo para conocer el resultado.

La incertidumbre también alcanza al equipo Rojo debido a la situación de Heliud Pulido, quien manifestó su intención de abandonar el reality después de enfrentar problemas físicos y diferencias con sus compañeros.

En los avances del programa, Heliud aparece visiblemente afectado y rompe en llanto mientras conversa con el cuerpo médico. El atleta asegura que ha llevado su cuerpo al límite y cuestiona la falta de respaldo de algunos integrantes de su equipo.

El conflicto involucra especialmente a Emilio y Aristeo Cázares, quienes realizaron comentarios que Pulido interpretó como burlas sobre el desgarre muscular que arrastra desde hace semanas. Incluso, Heliud expresó a Carol su inconformidad con el comportamiento del grupo y planteó la posibilidad de renunciar o dejarse eliminar en la pista.

¿A qué hora empieza el Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón México 2026?

El próximo Domingo de Eliminación de Exatlón México 2026 se celebrará el 15 de noviembre a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México

La emisión permitirá conocer al participante que abandonará la décima temporada y el desenlace del conflicto que mantiene divididos a varios integrantes del equipo Rojo. Los aficionados podrán seguir la competencia a través de Azteca UNO, las páginas digitales de TV Azteca y la plataforma de Disney+.

¿Quiénes son los atletas en riesgo para el Domingo de Eliminación?

Los resultados de las Batallas por la Supervivencia dejaron a tres participantes del equipo Rojo y uno del Azul comprometidos para el enfrentamiento del domingo 15 de noviembre.

Los Azules ganaron la primera y segunda Batalla por la Supervivencia, mientras que los Rojos reaccionaron en la tercera competencia para evitar una barrida completa. En el equipo Azul, Daniel quedó señalado directamente para el Duelo de Eliminación tras la prueba de la Zona de Peligro, mientras que José Ochoa aparece entre los atletas expuestos por su bajo porcentaje de efectividad.

Por parte de los Rojos, los nombres que se encuentran bajo mayor presión son Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Emilio y Pato Araujo. El escenario resulta complicado para los escarlatas por las diferencias que surgieron entre sus integrantes.

Aunque el equipo Rojo conserva la Villa 360 después de conseguir su quinta defensa consecutiva el jueves 12 de noviembre, sus problemas internos podrían influir en la manera en que afronten el enfrentamiento decisivo.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa por equipos

La décima temporada de Exatlón México acumula 11 eliminaciones deportivas hasta el domingo 8 de noviembre, con nueve bajas del equipo Azul y dos del Rojo. Además, dos participantes escarlatas tuvieron que abandonar la competencia por lesión.

La eliminación más reciente fue la de Paulina Menchaca, conocida como ‘Pocket Rocket’, quien perdió el enfrentamiento definitivo contra Valery Carranza el domingo 8 de noviembre. Una semana antes, Alejandro Aguilera, ‘El Doberman’, había quedado fuera después de enfrentar a Aristeo Cázares.

Equipo Rojo

Anaid Torres: 30 de agosto de 2026.

Pablo Franco: 4 de octubre de 2026.

Ella Bucio: 11 de octubre de 2026, salida por lesión.

Zudikey Rodríguez: noviembre de 2026, salida por lesión.

Equipo Azul