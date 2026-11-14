Rafael Márquez ante su primer examen oficial: México inicia su camino en la Nations League contra Jamaica

Rafael Márquez inicia su etapa oficial como entrenador de México ante Jamaica, en una Kingston donde el Tri ha vivido derrotas y remontadas

Debut de Rafa Márquez con la selección mexicana | Claro Sports

Durante casi dos décadas, Rafael Márquez fue uno de los encargados de conducir a la Selección Mexicana dentro del terreno de juego. Participó en cinco Copas del Mundo, portó el gafete de capitán y vivió encuentros que marcaron el rumbo del Tri en competencias internacionales. Ahora, su historia con el combinado nacional continúa desde el banquillo, donde deberá asumir la responsabilidad de dirigir al equipo en una eliminatoria.

Este sábado 14 de noviembre, México visitará a Jamaica en Kingston para disputar la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, en lo que representará el primer partido oficial de Márquez como entrenador de la selección. Después de sus encuentros de preparación, el técnico afrontará una competencia en la que buscará trasladar su propuesta futbolística a un escenario donde el resultado determinará el futuro del equipo.

El compromiso también marcará el regreso del Tri a una ciudad que forma parte de la historia de sus enfrentamientos con Jamaica. Entre derrotas, remontadas y partidos de clasificación mundialista, Kingston ha sido escenario de episodios que acompañan la rivalidad entre ambas selecciones y que ahora servirán como contexto para el comienzo de la etapa oficial de Márquez.

Kingston, un escenario que ha marcado la historia de México ante Jamaica

El historial entre México y Jamaica favorece al conjunto tricolor, aunque la selección caribeña ha encontrado en Kingston uno de los escenarios donde ha conseguido imponerse. De las cinco victorias jamaicanas registradas en sus enfrentamientos, cuatro ocurrieron en la capital de la isla, mientras que la restante llegó en la semifinal de la Copa Oro 2017, disputada en Pasadena, California.

Dos de esas derrotas tuvieron lugar durante procesos de clasificación mundialista. El 17 de noviembre de 1996, Jamaica venció 1-0 a México en las eliminatorias rumbo a Francia 1998. Doce años después, el 11 de octubre de 2008, los Reggae Boyz repitieron el marcador durante el camino hacia Sudáfrica 2010.

Sin embargo, Kingston también ha sido escenario de remontadas mexicanas. En 2001, el Tri se encontraba abajo en el marcador después de un autogol de Heriberto Morales, hasta que Cuauhtémoc Blanco ingresó desde el banquillo y anotó dos veces para darle la victoria por 2-1.

Una situación similar ocurrió en enero de 2022. Jamaica tomó la ventaja, pero México consiguió reaccionar en los minutos finales. Jesús ‘Tecatito’ Corona participó en la jugada que permitió igualar el encuentro y el equipo terminó imponiéndose nuevamente por 2-1.

Los cambios de Rafael Márquez antes de su debut oficial con México

El primer compromiso de competencia llega después de una etapa en la que Márquez comenzó a definir las alternativas con las que contará en la Selección Mexicana. Su segunda convocatoria presentó nueve incorporaciones respecto a la primera lista, entre regresos de futbolistas con experiencia internacional y jugadores que buscan establecerse en el equipo.

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Uno de los casos es el de Tecatito Corona, quien vuelve a una concentración del Tri después de una ausencia que se prolongó desde junio de 2022. También aparece Rodrigo Huescas, quien retorna después de superar la lesión de ligamentos sufrida en octubre de 2025.

Julián Quiñones es otro de los nombres que se incorporan a esta convocatoria. El atacante regresa al combinado nacional después de su participación en la Copa del Mundo de 2026, mientras que Armando León recibe una oportunidad tras su desempeño con el NK Osijek de Croacia, donde ha registrado cinco goles en 13 partidos durante la temporada.

El enfrentamiento ante Jamaica abrirá una etapa en la que los resultados comenzarán a definir el recorrido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Después de los partidos de preparación en los que no se logró la victoria, el cuadro tricolor estará obligado a ir por el resultado y seguir en el camino para defender su corona en el torneo.

Kingston será el punto de partida de esa historia oficial. En una ciudad donde México ha celebrado remontadas y sufrido derrotas, Rafael Márquez iniciará su camino como entrenador del Tri con Jamaica como rival y la clasificación a semifinales de la Concacaf Nations League como primer objetivo.