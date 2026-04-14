Celia Cruz hace historia en el Salón de la Fama del Rock & Roll

La Reina de la Salsa es reconocida por su influencia global junto a nuevas leyendas

Celia Cruz recibe homenaje en el Salón de la Fama | COOK / AFP

El Salón de la Fama del Rock & Roll anunció a su generación 2026 con una lista que reúne a figuras clave de la música mundial, entre ellos Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Oasis, Sade y Wu-Tang Clan. En medio de estos nombres, uno de los reconocimientos que más resonó fue el de Celia Cruz, quien será homenajeada por su impacto histórico en la industria.

La noticia se dio a conocer durante la transmisión de “American Idol”, en la que se revelaron tanto los nuevos miembros como los artistas distinguidos en categorías especiales. Celia Cruz figura entre los nombres seleccionados por un grupo de más de 1200 expertos, quienes valoraron su legado más allá del tiempo y los géneros.

Aunque no ingresa como intérprete en la categoría principal, el reconocimiento a su influencia coloca a la “Reina de la Salsa” en un lugar privilegiado dentro de la historia musical. Su estilo, su voz y su presencia escénica marcaron una época y abrieron puertas para la música latina en escenarios internacionales.

Celia Cruz se suma en esta distinción a figuras como Queen Latifah, Fela Kuti, MC Lyte y Gram Parsons, todos ellos reconocidos por su papel en la evolución de distintos géneros. En el caso de la artista cubana, su aporte fue clave para posicionar la salsa como un fenómeno global.

Durante su carrera, Celia Cruz logró consolidarse como una de las voces más representativas de la música latina, con una trayectoria que trascendió fronteras. Su influencia se mantiene vigente en nuevas generaciones de artistas, quienes continúan retomando su legado en distintos estilos.

La ceremonia de investidura se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles, en un evento que reunirá a grandes figuras de la música. El reconocimiento a Celia Cruz se suma a una generación diversa que incluye a nombres como Phil Collins, Iron Maiden, Oasis y Wu-Tang Clan en la categoría principal.

El homenaje también resalta el impacto cultural de la artista, quien no solo dejó huella en la música, sino que se convirtió en un símbolo de identidad para la comunidad latina. Su legado sigue siendo referencia obligada en la historia del entretenimiento.

Más de dos décadas después de su fallecimiento, Celia Cruz continúa recibiendo reconocimientos que consolidan su lugar entre las figuras más influyentes de todos los tiempos. Su inclusión en el Salón de la Fama del Rock & Roll reafirma la dimensión de su carrera y la trascendencia de su música en el panorama mundial.

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