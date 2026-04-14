Dimayor pone ultimátum a los estadios sin iluminación en la Liga BetPlay

El ente futbolero anunció la reprogramación de dos partidos frente a esta dificultad, pero dejó un mensaje con tono de advertencia.

Estadio General Santander | Vizzor

El tema de iluminación en varios estadios, sin duda, ha provocado serios dolores de cabeza en la Dimayor para estipular el calendario a lo largo del semestre. Se ha vuelto costumbre, a falta de pocos días, reprogramar diversos juegos para darle continuidad al campeonato. Así ocurre con varias plazas, tales como Cúcuta, Yopal, el Cincuentenario de Medellín y otros recintos sin el sistema.

Hay que sumar otros inconvenientes. Previo a la próxima jornada, que definirá varios asuntos en la tabla de posiciones, un par de contratiempos obligó a que se replanteara el horario de los primeros juegos. Así es el caso del viernes 17 de abril, con los duelos de Jaguares y Deportivo Pasto, así como Boyacá Chicó frente al Deportivo Cali. Ni el Jaraguay de Montería, además de La Independencia de Tunja, presentan garantías frente al tema eléctrico.

Cambio repentino de horarios

El ente futbolero, sobre este asunto, notificó un cambio de horario para dichos compromisos. A pesar del tema de televisión, no hay mayor remedio con el desarrollo de ambos a la misma hora, sobre las 4:00 de la tarde (hora COL). El malestar se hizo sentir con un comunicado, donde se le dio un ultimátum a los estadios sin iluminación.

“La Dimayor ha recibido comunicaciones de parte de IMDER Montería e INDEPORTES Boyacá, aduciendo que están presentando problemas en la iluminación en el Estadio Jaraguay y la programación de una inspección para revisar el servicio eléctrico del Estadio La Independencia de Tunja”, manifestó la entidad.

Después de avisar la reprogramación, con el fin de evitar estos temas, la Dimayor dio el anuncio. “Para evitar que este tipo de inconvenientes se sigan presentando y afectando la programación del FPC, se les informó a los equipos que disputan la Liga BetPlay, que a partir del segundo semestre no se permitirá escenarios deportivos sin iluminación. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que estos cambios puedan generar a terceros”, se concluyó.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública, que ha recibido comunicaciones de parte de IMDER Montería e INDEPORTES Boyacá, aduciendo que están presentando problemas en… pic.twitter.com/Nn91roAYaw — DIMAYOR (@Dimayor) April 14, 2026

Así se jugará la fecha 17 de la Liga BetPlay:

Entre viernes y lunes, repase todos los partidos:

Jaguares vs Deportivo Pasto | viernes, 17 de abril, 4:00 p.m.

Boyacá Chicó vs Deportivo Cali | viernes, 17 de abril, 4:00 p.m.

Deportes Tolima vs Deportivo Pereira | sábado, 18 de abril, 6:10 p.m.

Fortaleza vs Águilas Doradas | sábado, 18 de abril, 8:30 p.m.

Santa Fe vs Cúcuta Deportivo | domingo, 19 de abril, 2:00 p.m.

Alianza vs Independiente Medellín | domingo, 19 de abril, 4:10 p.m.

Junior vs Llaneros | domingo, 19 de abril, 6:20 p.m.

América de Cali vs Millonarios | domingo, 19 de abril, 8:30 p.m.

Once Caldas vs Internacional de Bogotá | lunes, 20 de abril, 6:20 p.m.

Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga | lunes, 20 de abril, 8:30 p.m.

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