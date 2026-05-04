Magic despide a Jamahl Mosley tras eliminación en Playoffs

Dejaron ir una ventaja de 3-1 en la serie ante Pistons

Jamahl Mosley, fuera del Magic. | Reuters.

El Orlando Magic anunció el despido de su entrenador principal, Jamahl Mosley, tras quedar eliminados en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este ante los Detroit Pistons.

La decisión se produjo apenas un día después de la derrota en el séptimo partido de la serie, en la que el equipo de Orlando dejó escapar una ventaja de 3-1. El presidente de operaciones del equipo, Jeff Weltman, señaló en un comunicado que, aunque fue una decisión difícil, consideran necesario un cambio de dirección y una nueva perspectiva.

Durante la serie, el Orlando Magic mostró competitividad, pero terminó con un sabor amargo, especialmente tras perder el sexto partido como locales luego de desperdiciar una ventaja de 24 puntos. En ese encuentro, el equipo firmó un preocupante 1 de 28 en tiros de campo en los minutos finales, lo que permitió la remontada de Detroit. En el séptimo partido, Orlando cayó 116-94 como visitante, sellando su eliminación.

Mosley llegó al equipo en 2021 y, en cinco temporadas, registró un balance de 189 victorias y 221 derrotas en temporada regular. Bajo su dirección, Orlando clasificó a playoffs en las últimas tres campañas, aunque nunca logró superar la primera ronda, quedándose siempre a las puertas de avanzar en la Conferencia Este.

A lo largo de la temporada, el entrenador ya había estado bajo presión debido a las inconsistencias ofensivas del equipo. Aunque los Magic lograron competir en la serie, las dudas sobre su capacidad para liderar el siguiente paso del proyecto terminaron pesando en la decisión final de la directiva.

El equipo también enfrentó problemas físicos, como la lesión en la pantorrilla de Franz Wagner, quien se vio afectado en los últimos partidos de la eliminatoria. Sin embargo, la franquicia optó por no escudarse en estas circunstancias y apostar por un cambio inmediato en el banquillo.

Ahora, bajo la dirección de Weltman, el Magic iniciará la búsqueda de un nuevo entrenador principal. Entre los nombres que han comenzado a surgir como posibles candidatos destacan Billy Donovan y Tom Thibodeau, en un intento por encontrar una figura que impulse al equipo más allá de la primera ronda.

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