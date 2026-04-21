Nicolás Martínez lidera el goleo del Clausura 2026 y va por otro récord

El delantero argentino es uno de los grandes protagonistas del campeonato con los Chicharroneros.

Nicolás Martínez, goleador de Mixco | Facebook: Deportivo Mixco

El delantero argentino Nicolás Martínez atraviesa un nuevo momento destacado en el fútbol guatemalteco. Su rendimiento con Deportivo Mixco lo mantiene como uno de los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, especialmente en la disputa por el título de goleo individual.

En la jornada 21, Martínez logró marcar diferencia en una fecha clave. El atacante llegó igualado en la tabla de goleadores, pero su actuación reciente le permitió tomar ventaja cuando el campeonato entra en su etapa final.

Durante el último partido de Mixco, el equipo consiguió una victoria amplia como local, y Martínez fue determinante al anotar dos goles. Ese rendimiento lo llevó a alcanzar las 15 anotaciones en el torneo, colocándose en la cima de la clasificación de goleadores.

Su principal competidor en esta lucha es Diego Casas, quien también tuvo actividad en la jornada y llegó a 14 tantos. La diferencia es mínima, lo que deja abierta la definición del liderato de goleo para la última fecha del campeonato.

Nicolás Martínez y su impacto goleador en Mixco

Más allá de los números actuales, Martínez sostiene una regularidad que lo posiciona como referente ofensivo de Deportivo Mixco. Desde su llegada al club en 2024, ha tenido una evolución constante en su capacidad goleadora.

En torneos recientes ya fue máximo anotador, al quedarse con el título de goleo en el Clausura 2025 con 11 tantos y en el Apertura 2025 con 16 goles. Ahora busca repetir ese logro en el Clausura 2026, lo que representaría su tercer campeonato consecutivo como goleador.

Su historial goleador en Guatemala también incluye conquistas con otros clubes. Fue goleador del Clausura 2020 con Antigua GFC y del Clausura 2021 con Achuapa, lo que refuerza su continuidad como delantero productivo en distintos contextos competitivos.

De cara a la última jornada del Clausura 2026, Martínez no podrá estar presente debido a una suspensión por acumulación de tarjetas. Aun así, mantiene ventaja en la tabla y, en caso de igualdad en goles, el criterio de minutos jugados podría favorecerlo.

Con este panorama, el delantero argentino queda a un paso de sumar un nuevo reconocimiento individual. Su rendimiento no solo impacta en las estadísticas, sino también en el desempeño competitivo de Deportivo Mixco en la temporada.

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