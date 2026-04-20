¡A la altura del reto! Katia Itzel brilla en duelo clave entre Necaxa y Tigres

Katia Itzel controló el Necaxa vs Tigres con carácter y criterio, superando una prueba clave rumbo al cierre del Clausura 2026

La recta final del Clausura 2026 comienza a elevar la exigencia en todos los niveles, y no solo para los equipos. En el Estadio Victoria, Necaxa y Tigres protagonizaron un duelo intenso en la lucha por un lugar en la Liguilla, pero también fue una prueba importante para Katia Itzel García, árbitra mexicana con proyección internacional rumbo a la Copa del Mundo.

El encuentro presentaba un escenario complejo desde el inicio. No solo por lo que estaba en juego en la tabla, sino por la presencia de futbolistas con fuerte personalidad dentro del terreno de juego, como Nahuel Guzmán, Diego Lainez, Ángel Correa y André-Pierre Gignac. Bajo ese contexto, la capacidad de manejo del partido sería determinante.

Katia Itzel muestra personalidad ante Gignac. Imago 7

Katia Itzel, quien suma ya ocho designaciones en el semestre y seis como árbitra central, asumió el reto con autoridad. Desde los primeros minutos se mantuvo cerca de las jugadas, con buena colocación y lectura del partido, evitando que el ritmo del encuentro se desbordara en momentos de mayor tensión.

Uno de los puntos más destacados de su actuación fue la gestión emocional del juego. En un partido que tenía todos los ingredientes para escalar en intensidad, la silbante mostró carácter y templanza, interviniendo en los momentos adecuados para enfriar los ánimos sin perder el control del encuentro.

Su desempeño también reflejó criterio en la aplicación del reglamento. Con solo tres amonestaciones, logró mantener el orden en un duelo exigente, sin caer en decisiones precipitadas ni dejarse influenciar por la presión de los jugadores de mayor jerarquía.

Katia Itzel amonesta a Ricardo Monreal. Imago 7

El empate 1-1 terminó por reflejar lo cerrado del partido, pero más allá del resultado, la actuación de Katia Itzel García dejó sensaciones positivas. En una de las pruebas más complicadas del cierre del torneo, la árbitra respondió con solidez y reafirmó su crecimiento en el arbitraje mexicano e internacional.

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