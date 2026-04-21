Mauro Lainez vive una semana especial: el adiós de Mazatlán contra los Tigres de su hermano Diego Lainez

El futbolista jugará su último partido con los Cañoneros ante el equipo de la UANL, el próximo fin de semana en la jornada 17 del Clausura 2026

Mauro se ilusiona por enfrentar a su hermano en el Tigres vs Mazatlán. | Imago 7

El equipo que le volvió a abrir las puertas a Mauro Lainez en el fútbol profesional, le dará la dicha de volver a enfrentarse a su hermano Diego, en el último partido de la existencia del club Mazatlán FC en la Liga MX.

El futbolista vive una semana de contrastes emocionales al jugar sus últimos minutos con los Cañoneros y reencontrarse en un terreno de juego de Primera División con Diego Laínez, quien milita en los Tigres, con los que se enfrentarán en la jornada 17 del Clausura 2026.

“Mucho sentimiento, el último partido es contra mi hermano con el equipo que me dio casi la oportunidad cuando nadie me la quería dar, son sentimientos encontrados. Bonito por enfrentar a mi hermano, la vez pasada lo hice aquí en El Encanto, justamente con Mazatlán cumplí ese sueño en el que yo pude jugar en contra de mi hermano, pero igual es mucho sentimiento en la historia del equipo, así que si me toca voy a disfrutarlo porque puede ser el último para Mauro Lainez, el futuro es incierto para cada uno de nosotros”, comentó.

Para el volante fue una gran etapa en su carrera profesional, la cual pudiera ser la última en caso de no continuar dentro de los planes de algún club de la Liga MX.

“Fue una etapa que disfruté mucho, que gracias a Dios con los tres técnicos que tuve se me dio la oportunidad de jugar. Me siento identificado con los colores, los quiero mucho y siempre llevaré en mi corazón. Claro que me gustaría volver, ya sea hasta de vacaciones porque me la pasé muy bien e hice buenas amistades, siempre va a ser lindo volver aquí, la gente siempre fue transparente, muy leal, noble, siempre se brindó al equipo en las malas y en las buenas”, dijo Mauro.

Ante la cercanía de la Copa del Mundo 2026, elogió a su hermano y considera que tiene los méritos deportivos para estar en la lista final del técnico Javier Aguirre dentro de la selección mexicana.

“Siempre lo he dicho que mi hermano es el mejor extremo derecho de México en la Liga MX, es un jugador que tiene que estar en el Mundial, se lo tiene que ganar a pulso, que si no está son por intereses mayores que ya cada uno sabrá, la Federación y la gente encargada de eso, yo creo que mi hermano por lo que ha demostrado tiene que estar en el Mundial”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR: