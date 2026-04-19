Posibles alineaciones del Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden enterarse de toda la antesala del juego entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga.

Nacional vs Bucaramanga, previo | Claro Sports

Continúan las acciones de la decimoséptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Atlético Nacional recibe en su casa, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, al Atlético Bucaramanga. El líder de la clasificación mide fuerzas con un ‘leopardo’ urgido de tres puntos.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, William Tesillo, Simón García, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. D.T.: Diego Arias.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña, Jefferson Mena, Freddy Hinestroza; Aldair Zarate, Feliz Charrupí; Kevin Londoño, Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Brandon Caicedo. D.T.: Leonel Álvarez.

¿Cómo y dónde ver Nacional vs Bucarmanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El juego entre antioqueños y santandereanos que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot se podrá sintonizar por la pantalla de Win Sports TV y Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Atlético Nacional

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

12.04.2026 | Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó.

07.04.2026 | Águilas Doradas 2-1 Bucaramanga.

02.04.2026 | América de Cali 2-0 Bucaramanga.

27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe.

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