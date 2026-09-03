Alan Mozo es nuevo jugador de Cruz Azul: la Máquina hace oficial su fichaje para el Apertura 2026

El lateral mexicano llega procedente de Pachuca, firma por tres años y se convierte en el tercer refuerzo del equipo dirigido por Joel Huiqui

Alan Mozo posa con los colores de la Máquina | @CruzAzul

Cruz Azul hizo oficial la contratación de Alan Mozo como refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga MX. El lateral derecho mexicano se incorpora a la plantilla que dirige Joel Huiqui después de superar las pruebas físicas y médicas, además de completar los trámites necesarios para cerrar su llegada a la institución.

La Máquina preparó el anuncio a través de sus redes sociales. Primero publicó una imagen en la que únicamente podía observarse el brazo del futbolista con su característico tatuaje “222” y posteriormente difundió un video en el que Mozo apareció con los colores de Cruz Azul, con lo que confirmó una negociación que había avanzado durante los últimos días.

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El movimiento requirió conversaciones con Pachuca y Chivas. Mozo llegó a los Tuzos para el Clausura 2026, aunque sus derechos todavía estaban relacionados con el Guadalajara, por lo que Cruz Azul tuvo que negociar con ambas instituciones. El avance de las conversaciones provocó que el lateral quedara fuera de la convocatoria de Pachuca para su partido ante Chivas previo a la jornada 6.

Mozo ya se presentó en las instalaciones de la Noria y tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Joel Huiqui. El futbolista también participó en actividades con el plantel y convivió con aficionados antes de que el club confirmara públicamente su incorporación. Su contrato con los cementeros sería por las próximas tres temporadas.

Su contratación cubre una posición que Cruz Azul buscaba reforzar desde la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia en febrero de 2026. Durante los últimos meses, el extimonel Nicolás Larcamón utilizó a Omar Campos por el costado derecho, mientras que Huiqui probó posteriormente con Jorge Rodarte, Jeremy Márquez y Rogelio González para ocupar esa zona del campo.

Alan Mozo se convierte en el tercer refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026, después de las incorporaciones de Juan Calero y Alan Montes. También será el cuarto equipo de su trayectoria en la Liga MX: se formó y debutó con Pumas, posteriormente pasó por Chivas y Pachuca antes de concretar su llegada al conjunto cementero. Con los Tuzos disputó ocho encuentros y registró una asistencia.

En la página oficial de la Liga MX, Alan Mozo ya aparece como elemento registrado de los cementeros. El defensor utilizará el dorsal número 2. En sus estadísticas del Apertura 2026 figuran 252 minutos en cuatro apariciones con el Pachuca, tres de ellas como titular, así como una tarjeta amarilla. Su última actuación se dio el 17 de agosto, durante la derrota hidalguense 2-3 ante el Puebla en la jornada 4 del campeonato.

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Alan Mozo, registrado con Cruz Azul | Liga MX

El lateral llega con actividad reciente tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, por lo que podría entrar en la convocatoria para el próximo compromiso de Cruz Azul. La Máquina enfrentará a Santos Laguna el domingo 6 de septiembre en la jornada 7 del Apertura 2026, partido que aparece como la primera oportunidad para que Mozo sume minutos con su nuevo equipo.

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