¡Alarmas en el Madrid y Bélgica! Courtois sale lesionado y podría perderse el duelo ante México

Thibaut Courtois salió lesionado en el duelo de Champions League del Real Madrid, encendiendo las alarmas también en la selección de Bélgica

Thibaut Courtois sale de cambio por lesión | Reuters

Las alarmas se encendieron en el Real Madrid. El conjunto merengue había comenzado con ventaja en el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League; sin embargo, las malas noticias llegaron al inicio de la segunda mitad, cuando Thibaut Courtois tuvo que abandonar el terreno de juego.

El guardameta belga fue sustituido apenas comenzado el segundo tiempo, cediendo su lugar a Andriy Lunin. Hasta el momento no existe un reporte oficial sobre la causa de su salida, aunque todo apunta a una posible lesión, ya que durante el partido se le notó con algunas molestias físicas. Lunin solo ha tenido actividad en tres partidos esta temporada, dos en la Copa del Rey y uno en la primera ronda de la Champions League, donde fue titular ante el Olympiacos.

La situación generó preocupación inmediata dentro del equipo, no solo por la importancia de Courtois en el esquema, sino también por el contexto en el que se dio su sustitución, en un partido clave dentro de la eliminatoria europea.

El momento en el que se presenta esta situación no es el más oportuno para el conjunto madridista, que además tuvo que encarar el resto del encuentro sin porteros disponibles en el banquillo. Esto se debe a que Fran González no fue incluido en la lista final como tercer guardameta, lo que dejó al equipo con opciones limitadas en caso de cualquier otra eventualidad bajo los tres palos.

Andriy Lunin entra de cambio por Courtois | Reuters

De acuerdo con reportes del programa español El Partidazo de COPE, el arquero habría sufrido una sobrecarga en el abductor derecho, una molestia que obligaría a dosificar su actividad en los próximos días para evitar una lesión de mayor gravedad.

Esta posible baja representa un foco de atención para el cuerpo técnico del Real Madrid, que deberá evaluar la evolución del jugador en las próximas horas, especialmente considerando la carga de partidos en el calendario.

La salida de Courtois no solo genera inquietud en el entorno del club, sino que también podría impactar a la selección de Bélgica, que tiene programados compromisos amistosos en las próximas semanas como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Uno de esos encuentros está previsto para el 31 de marzo frente a la selección mexicana en el Soldier Field, en Estados Unidos. Previamente, el combinado belga se medirá a la selección de Estados Unidos en Atlanta, dentro del Mercedes-Benz Stadium.

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