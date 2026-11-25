Pochettino regresa a la Liga de Campeones para la visita a Lisboa en esta jornada 5

Sporting Club vs Manchester United en vivo hoy la Champions League | Claro Sports

Mauricio Pochettino vuelve a la UEFA Champions League este miércoles, cuando el Manchester United visite Lisboa para medirse al Sporting en la jornada 5 del mejor torneo de clubes del mundo.

El entrenador argentino debutó en el banquillo de los Red Devils tras dejar a la Selección de Estados Unidos y busca una mejor segunda presentación, ya que fue goleado por el Liverpool en la Premier el fin de semana. Será el regreso de Pochettino a la Champions desde que cayó en los cuartos de final de la temporada 2022, cuando el PSG de Messi fue eliminado por el Real Madrid.

El United está en puestos de descenso en la Liga inglesa, pero también está en problemas en la Champions. Llegan al partido en el lugar 19, ya que dividió victorias y derrotas en sus primeros cuatro juegos. Su rival, el Sporting, está en el lugar 12, con tres puntos más que el equipo inglés, por lo que este juego es clave de cara a la definición de los boletos al Playoff y los octavos del mejor torneo de clubes del mundo.

¿A qué hora juegan Sporting CP vs Manchester United hoy 25 de noviembre en Champions League 2026?

El partido arranca a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 25 de noviembre.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 5 del Champions League 2026?

El juego se podrá seguir en México por HBO Max y TNT Sports, mientras que en el resto de Latinoamérica va por ESPN.

Alineaciones del Sporting CP vs Manchester United, al momento