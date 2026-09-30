Dogstar, la banda de Keanu Reeves se une a A Perfect Circle y Puscifer en la CDMX: ¿cuándo es el concierto?

El famoso actor estará pisando el suelo mexicano pero muy lejos de las cámaras y los sets de grabación

Keanu Reeves tendrá una visita a México | Funticket

Keanu Reeves tendrá una visita a México alejada de las cámaras de cine. El actor de Matrix y John Wick llegará a la Ciudad de México como bajista de Dogstar, proyecto musical que retomó actividades después de una pausa de más de dos décadas y que ahora prepara su primera presentación en territorio mexicano.

Dogstar formará parte de una fecha que también tendrá a A Perfect Circle y Puscifer, dos proyectos vinculados a Maynard James Keenan. El encuentro está programado para noviembre en la CDMX y permitirá al público mexicano conocer sobre el escenario la faceta musical que Reeves ha desarrollado de forma paralela a su carrera como actor.

¿Quién es Keanu Reeves y qué estilo de música toca su banda Dogstar?

Keanu Reeves es un actor y músico nacido en Beirut, Líbano, y criado principalmente en Toronto, Canadá. Su trayectoria en Hollywood incluye producciones como Point Break, Speed, la saga Matrix y las películas de John Wick. Sin embargo, su relación con la música se remonta a la década de los 90, cuando comenzó a tocar el bajo con Dogstar.

La agrupación nació en Los Ángeles y actualmente está integrada por Reeves en el bajo, Bret Domrose como vocalista y guitarrista, y Robert Mailhouse en la batería. Su propuesta se mueve principalmente entre el rock alternativo y sonidos asociados al rock de los años 90.

Durante su primera etapa, Dogstar publicó dos álbumes y tuvo presentaciones en distintos países. El grupo llegó a tocar en Glastonbury y compartió escenarios con nombres como David Bowie y Bon Jovi antes de detener sus actividades a comienzos de los años 2000.

La banda volvió a reunirse más de dos décadas después. En 2023 publicó Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, su primer disco en 23 años, y retomó las giras. Desde entonces, Reeves ha compaginado sus proyectos cinematográficos con las presentaciones de Dogstar.

¿Tocará la banda de Keanu Reeves en la CDMX junto a A Perfect Circle y Puscifer?

Sí. Dogstar se incorporó al concierto de A Perfect Circle y Puscifer en la Ciudad de México, por lo que Keanu Reeves subirá al escenario como músico y no como parte de una actividad relacionada con alguna película.

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La presentación también representará el debut de Dogstar en México. La incorporación del grupo amplía un cartel que ya tenía confirmados a A Perfect Circle, banda encabezada por Billy Howerdel y con Maynard James Keenan como vocalista, y Puscifer, otro de los proyectos musicales de Keenan.

Para Reeves será la oportunidad de mostrar al público mexicano una vertiente de su carrera menos conocida que su trabajo en Hollywood. En Dogstar, el actor se mantiene como bajista y comparte protagonismo musical con Domrose y Mailhouse.

¿Cuándo será el concierto de A Perfect Circle, Puscifer y Dogstar en la CDMX?

El concierto de A Perfect Circle, Puscifer y Dogstar está programado para el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Fray Nano, ubicado en la Ciudad de México.

La fecha reunirá a los tres proyectos en un mismo escenario y marcará la primera actuación de Dogstar en el país. Para los seguidores de Keanu Reeves, el concierto también ofrecerá la posibilidad de verlo fuera de su faceta cinematográfica y con el bajo como integrante de la banda que fundó durante la década de los 90.

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