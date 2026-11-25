Los bávaros, en serios líos por cuenta de todas las bajas, buscan una victoria reconfortante en suelo francés.

Lille vs Bayern Munich, en vivo | Claro Sports

Se baja el telón de la quinta fecha en la Champions League. Es el turno del Bayern Munich, que parece cambiar sus objetivos en el plano europeo por cuenta de las duras lesiones que han golpeado a la plantilla dirigida por Vincent Kompany. Los bávaros visitan al Lille con el objetivo de acercarse a la zona de clasificación directa a octavos de final.

Aunque cuenta con el posible retorno de Luis Díaz, el Bayern igualmente necesita de un triunfo que le dé tranquilidad. Su rival no ha tenido su mejor actuación, ocupando parcialmente lugares por fuera del ingreso a la ronda de 16 mejores. Es nada menos que el penúltimo de la tabla, antes de que se disputen todos los partidos del día.

¿A qué hora juegan Lille vs Bayern Munich hoy 25 de noviembre en la Champions League 2026?

Agéndese en su respectivo país para seguir el duelo entre franceses y alemanes por la quinta fecha de la Champions League:

México: 14:00 horas.

14:00 horas. Colombia: 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina: 17:00 horas.

17:00 horas. Estados Unidos: 15:00 (ET), 14:00 (CT) y 12:00 (PT).

15:00 (ET), 14:00 (CT) y 12:00 (PT). Centroamérica: 14:00 horas.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 5 de la Champions League 2026?

Estas son las señales disponibles en cada zona para ver el compromiso:

México: TNT y HBO Max.

TNT y HBO Max. Colombia, Argentina y Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+, Univision NOW y TUDN.

Paramount+, Univision NOW y TUDN. Centroamérica: ESPN y DIsney+.

Alineaciones del Lille vs Bayern Munich, al momento

Así forma el Lille: Berke Özer; Maxima Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Calvin Verdonk; Nabil Bentaleb, Mgal’ayel Mukau, Benjamin André; Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson y Ayase Ueda. DT: Davide Ancelotti.

Así forma el Bayern Munich: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Kim Min Jae, Hiroki Ito; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Tom Bischof, Konrad Laimer, Nathaniel Brown y Lennart Karl. DT: Vincent Kompany.

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