Muere Gabino Palomares a los 76 años, el cantante y compositor además fue activista social

Con una combinación entre música, historia y compromiso social, Palomares será recordado como un artista que convirtió sus canciones en testimonios de su época

Su propuesta musical estuvo vinculada con luchas colectivas | @gabinopalomares

El eco de canciones como ‘La maldición de Malinche’, una de las piezas más representativas de la canción social mexicana, queda ligado para siempre a la historia de Gabino Palomares, cantautor que convirtió su guitarra en una herramienta para contar historias, cuestionar realidades y acompañar movimientos sociales durante más de cinco décadas.

El músico mexicano falleció este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 76 años, confirmó su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales. Sus allegados informaron que el artista atravesó una difícil situación de salud durante varias semanas.

La partida de Palomares representa el cierre de una etapa para la música mexicana, especialmente para el movimiento del Canto Nuevo y la Nueva Canción Latinoamericana, corrientes en las que dejó una huella con composiciones que abordaron temas sociales, políticos, históricos y personales.

A lo largo de su carrera, Gabino Palomares creó más de 100 canciones y compartió escenarios con figuras de la música latinoamericana como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, León Gieco y Daniel Viglietti, entre otros referentes del género.

Muere Gabino Palomares a los 76 años: ¿Qué le pasó al cantante y compositor mexicano?

La familia de Gabino Palomares confirmó su fallecimiento y explicó que el cantautor pasó por complicaciones de salud durante varias semanas antes de su muerte. Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál fue la enfermedad o el padecimiento que provocó su deceso.

El anuncio generó reacciones dentro del ámbito cultural mexicano. Instituciones como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamentaron la pérdida del músico y destacaron su papel como una voz relacionada con la trova, la memoria social y las causas de justicia en América Latina.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta profundamente el fallecimiento del cantautor mexicano Gabino Palomares, uno de los máximos exponentes del movimiento de la Nueva Canción Internacional y uno de los fundadores del Canto Nuevo en México.



Autor del emblemático… pic.twitter.com/BmEef468sc — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 30, 2026

Palomares fue reconocido no solo por su trabajo artístico, sino también por su participación en movimientos sociales. Su propuesta musical estuvo vinculada con luchas colectivas y con la defensa de sectores sociales que encontraron en sus letras una forma de expresión.

Una de sus canciones más reconocidas fue ‘La maldición de Malinche’, publicada en 1978 y popularizada también por Amparo Ochoa. La composición se convirtió en una referencia de la canción de protesta latinoamericana por su reflexión sobre la identidad, la historia y la relación de México con su pasado.

¿Quién es Gabino Palomares y cuál es su trayectoria en la música?

Gabino Palomares nació el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, Guanajuato. Aunque inició estudios de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, decidió cambiar su camino profesional para dedicarse a la música y la poesía.

Su acercamiento a las problemáticas sociales del país marcó el rumbo de su obra. Influenciado por artistas de la canción latinoamericana, construyó un repertorio que combinó la música popular con mensajes relacionados con la desigualdad, la memoria histórica y las causas sociales. Durante la década de los setenta se convirtió en uno de los impulsores del Canto Nuevo en México, movimiento que reunió a intérpretes y compositores que utilizaron la música como una forma de reflexión sobre la realidad del país y de América Latina.

En 1982 fue elegido secretario general del Comité de la Nueva Canción Internacional, cargo que ocupó hasta 1988. Además, durante su trayectoria participó en conciertos y encuentros culturales dentro y fuera de México, donde llevó sus composiciones a distintos públicos.

Más allá de los escenarios, Gabino Palomares defendió la idea de que la música podía acompañar procesos sociales. Su legado permanece en canciones como ‘La maldición de Malinche’, ‘La letanía de los poderosos’ y otras composiciones que forman parte de la memoria musical mexicana.

Con más de 50 años de carrera, el cantautor dejó una obra marcada por la combinación entre música, historia y compromiso social. Gabino Palomares será recordado como una de las voces principales del Canto Nuevo mexicano y como un artista que convirtió sus canciones en testimonios de su época.