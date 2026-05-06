Raúl Jiménez festejó su cumpleaños con la Copa del Mundo y un deseo rumbo al Mundial 2026

El delantero mexicano celebró su cumpleaños con una temática inspirada en el Mundial 2026

Raúl Jiménez celebra de manera especial su cumpleaños | Imago 7

Raúl Jiménez celebró un nuevo cumpleaños número 35 este martes 5 de mayo, en medio de la expectativa rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El delantero mexicano compartió imágenes de su festejo en redes sociales y uno de los detalles que más llamó la atención fue la temática relacionada con el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El atacante del Fulham mostró un pastel inspirado en la Copa del Mundo, un gesto que rápidamente generó reacciones entre aficionados de la selección mexicana. Aunque el trofeo no era una réplica oficial, muchos interpretaron la imagen como una muestra de la ilusión del futbolista por disputar una nueva justa mundialista.

Jiménez atraviesa una etapa importante de su carrera, respaldado por su experiencia internacional y su continuidad en el fútbol inglés. Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, el delantero sigue siendo uno de los nombres considerados dentro del entorno del Tricolor.

¡Con la Copa del Mundo! Así festejó Raúl Jiménez su cumpleaños

El futbolista mexicano compartió parte de su celebración mediante publicaciones en redes sociales. En las imágenes apareció acompañado por familiares y amigos, además de un pastel con referencias al torneo más importante del fútbol internacional.

La temática mundialista provocó comentarios entre seguidores y usuarios, quienes relacionaron el festejo con la posibilidad de ver nuevamente a Raúl Jiménez defendiendo la camiseta de México en una Copa del Mundo.

Raúl Jiménez celebra su cumpleaños número 35 | Instagram

El delantero ha mantenido actividad constante con el Fulham en la Premier League y continúa dentro de las opciones de la selección mexicana gracias a su rendimiento y trayectoria internacional.

Raúl Jiménez: ¿Cuántos años cumplió el Lobo Mexicano?

Raúl Jiménez llegó a los 35 años de edad. El delantero suma una amplia experiencia tanto en Europa como con la selección mexicana, con participación en distintas competiciones internacionales durante la última década.

A lo largo de su carrera ha disputado tres Copas del Mundo y se ha consolidado como uno de los atacantes mexicanos con mayor presencia en el fútbol europeo en años recientes.

De cara al Mundial de 2026, Jiménez busca mantenerse en nivel competitivo para pelear por un lugar en la convocatoria de México. La posibilidad de disputar el torneo en territorio nacional también representa un escenario importante en la recta final de su trayectoria profesional.

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