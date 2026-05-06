La selección de Australia ya trabaja en Estados Unidos pensando en la Copa del Mundo 2026

Los ‘Socceros’ tendrán amistoso contra México y se medirán a Estados Unidos en la fase de grupos el certamen mundialista

El selectivo australiano, con un gran reto para el Mundial 2026 | IG: socceroos

La selección de Australia puso en marcha su preparación rumbo al Mundial 2026 con el arranque de su concentración en Estados Unidos. Los ‘Socceroos’ comenzaron trabajos este 5 de mayo en Sarasota, Florida, donde el cuerpo técnico encabezado por Tony Popovic empezará a definir la base del plantel que disputará el torneo internacional.

Debido a que varios futbolistas aún se encuentran en competencia con sus clubes, la federación australiana calificó esta etapa como una “pre-concentración”. El grupo inicial está conformado principalmente por jugadores vinculados al fútbol australiano, mientras que el resto de convocados se integrará conforme finalicen sus compromisos de temporada.

Uno de los nombres más destacados en esta primera fase es Harry Souttar, defensor que recientemente terminó su participación con el Leicester City en la Championship de Inglaterra. El zaguero se suma como el único elemento procedente de una liga fuera de Australia dentro de este primer bloque de trabajo.

Junto a Souttar aparecen futbolistas como Hayden Matthews, Anthony Caceres, Mitchell Duke, Brandon Borrello, Nick D’Agostino, Nishan Velupillay y Mathew Leckie, quienes buscarán ganarse un lugar en la convocatoria definitiva. El cuerpo técnico pretende aprovechar estos días para evaluar ritmo, estado físico y funcionamiento colectivo.

Australia también tiene definidos sus partidos de preparación antes del arranque del Mundial. El primero será el 30 de mayo frente a México en el Rose Bowl de Los Ángeles, mientras que el segundo amistoso se disputará el 6 de junio contra Suiza, encuentros que servirán para medir el nivel del equipo antes del debut oficial.

“Can it be us that does something special and go further than Australia ever has before?” 💚💛



CommBank #Socceroos head coach Tony Popovic talks our #FIFAWorldCup ambitions as he gives an update before our pre-camp 🎙️



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El partido ante la selección mexicana también marcará el traslado del combinado australiano hacia la costa oeste de Estados Unidos, ya que durante la Copa del Mundo establecerán su base en Oakland. Esa logística forma parte de la planificación diseñada por la federación para reducir desplazamientos durante el torneo.

Con la fecha límite para entregar la lista final programada para el 1 de junio, Tony Popovic aseguró que el seguimiento a los futbolistas continuará en los próximos días. “El objetivo es tener tantos jugadores como sea posible y compitiendo antes de definir la convocatoria”, explicó el entrenador, quien señaló que aún quedan partidos importantes en distintas ligas.

Australia afrontará su séptima participación en una Copa del Mundo y quedó ubicada en el Grupo D, donde enfrentará a Turquía, Estados Unidos y Paraguay. El debut de los ‘Socceroos’ está programado para el 14 de junio, fecha en la que comenzarán oficialmente su camino en el torneo.

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