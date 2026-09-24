¿Cuánto cuestan los boletos para Interpol y Queens of the Stone Age en México? Lista completa de precios

Las bandas de rock alternativo llegarán a la Ciudad de México en 2027 con un concierto especial en el Estadio Ciudad de los Deportes

Interpol anuncia fecha en la CDMX | Superboletos

Interpol y Queens of the Stone Age preparan uno de los encuentros más esperados para los seguidores del rock en México, luego de anunciar una presentación conjunta en la Ciudad de México para 2027.

El concierto reunirá a dos de las bandas más reconocidas del género alternativo en un mismo escenario y los organizadores ya dieron a conocer los precios de los boletos, así como la distribución de zonas dentro del recinto en Ciudad de los Deportes. Las entradas tendrán costos que van desde los mil 57 hasta los 5 mil 815 pesos, dependiendo de la ubicación elegida.

Lista de precios para los conciertos de Interpol y Queens of the Stone Age en México: sedes y costos

La venta de boletos para el concierto de Interpol y Queens of the Stone Age estará disponible a través de Superboletos, con una preventa que comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 10:00 horas.

De acuerdo con la información compartida por la promotora Enso, estas serán las localidades y precios oficiales para el evento:

Cancha A: 4 mil 299 pesos

4 mil 299 pesos Cancha B: 2 mil 887 pesos

2 mil 887 pesos Platea Lateral A: 4 mil 717 pesos

4 mil 717 pesos Platea Lateral B: 3 mil 497 pesos

3 mil 497 pesos Platea Cabecera A: 4 mil 473 pesos

4 mil 473 pesos Platea Cabecera B: 3 mil 253 pesos

3 mil 253 pesos Palcos: 5 mil 815 pesos

5 mil 815 pesos Freedom: 2 mil 277 pesos

2 mil 277 pesos Preferente Lateral C: mil 301 pesos

mil 301 pesos Preferente Cabecera C: mil 57 pesos

mil 57 pesos Personas con discapacidad: mil 911 pesos

La zona con el precio más accesible será Preferente Cabecera C, con entradas de mil 57 pesos, mientras que la localidad más costosa corresponde a Palcos, con un valor de 5 mil 815 pesos.

El mapa del recinto indica que Cancha A será la zona más cercana al escenario, seguida por Cancha B. Alrededor estarán distribuidas las áreas de plateas, preferentes y palcos para los asistentes.

¿Por qué generó polémica el precio de los boletos para Interpol y Queens of the Stone Age en México?

Los precios anunciados para el concierto provocaron comentarios entre algunos seguidores del rock debido al costo de las localidades más altas, principalmente las zonas cercanas al escenario y los palcos.

Las entradas superiores a los cuatro mil pesos generaron debate en redes sociales entre aficionados que compararon los precios con otros eventos musicales y cuestionaron el acceso económico a conciertos de artistas internacionales.

Sin embargo, la promotora estableció diferentes categorías de localidades para ofrecer opciones con distintos rangos de precio. La zona más económica mantiene un costo cercano a los mil pesos, mientras que las áreas con mayor cercanía al escenario tienen tarifas más elevadas.

Los precios publicados ya incluyen cargos por servicio, aunque la compra tendrá un cobro adicional único por procesamiento, el cual puede ser de 25 o 15 pesos, dependiendo del método de entrega seleccionado por el comprador.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Interpol & Queens of the Stone Age?

El concierto de Interpol y Queens of the Stone Age se realizará el sábado 6 de marzo de 2027 en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La presentación marcará una fecha especial para los seguidores del rock, al reunir a dos agrupaciones con una trayectoria consolidada dentro de la escena internacional.

Los boletos podrán adquirirse mediante Superboletos, que es la plataforma autorizada para la venta de entradas. Los organizadores recomendaron realizar las compras únicamente por canales oficiales para evitar problemas con boletos falsificados o revendedores.

Con esta presentación, Interpol y Queens of the Stone Age llegarán a México para compartir escenario en una noche que reunirá a distintas generaciones de seguidores del rock alternativo.

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