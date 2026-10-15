Fernando Beltrán, con máximo respeto por el América: “No puedo decir que en dinámica les vamos a ganar”

El mediocampista destacó la rivalidad que se ha generado entre ambos clubes por los grandes partidos que han regalado en los años anteriores

Fernando Beltrán asegura que León tiene para competir con América | Imago7

Fernando ‘Nene’ Beltrán evitó prometer una victoria del León ante el América. Antes del encuentro de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, el mediocampista mexicano reconoció la dificultad de enfrentar al equipo de Guillermo Almada, tanto por la integración de su plantel como por la intensidad que caracteriza el trabajo del entrenador.

En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el futbolista explicó que los esmeraldas tienen herramientas para competir, aunque eso no garantiza el resultado. “En tema de dinámica no te puedo decir que les vamos a ganar porque también es un equipo complicado, todos conocemos cómo trabaja el profesor Almada, que les gusta la intensidad, que está encima de los equipos rivales”, señaló.

Beltrán consideró que el encuentro podría ser parejo en ese aspecto, pues León también busca presionar e incomodar al adversario. “Sabemos nuestras armas, nuestras fuerzas. Hemos mejorado mucho en el aspecto defensivo con la llegada de los refuerzos, los centrales”, explicó. A partir de esa evolución, sostuvo que el equipo cuenta con recursos para afrontar el compromiso.

El León vs América ha generado una gran rivalidad

Para el mediocampista, la historia de los enfrentamientos entre ambos clubes añade un significado particular al partido. “Creo que hay mucha historia de estos partidos entre León y América que al final de cuentas ha generado una buena rivalidad”, expresó sobre un duelo que, desde su perspectiva, exige la máxima entrega.

Esa rivalidad convive con el reconocimiento de las fortalezas del conjunto azulcrema. Beltrán destacó que las incorporaciones ampliaron las opciones del rival: “Sabemos que América obviamente tiene muy buenos jugadores, que ahorita ya está muy bien armado con el tema del plantel, que le trajeron bastantes refuerzos al equipo”, comentó al explicar por qué evita anticipar un triunfo.

El Nene Beltrán saca su lado ‘Chiva’ para enfrentar al América

Su formación en Chivas también influye en la manera en que afronta los encuentros contra las Águilas. Aunque ahora defiende al León, el futbolista conserva lo aprendido durante su etapa rojiblanca. “Es un partido con una especialidad para mí por cómo crecí, por cómo me enseñaron a vivir este tipo de partidos contra América”, afirmó.

Beltrán recordó que los resultados de sus anteriores enfrentamientos con los azulcremas no siempre fueron favorables, lo que alimenta su intención de ganar esta vez. “Estando ahora acá, pues obviamente siempre con la oportunidad de querer sacar el resultado positivo y salir victorioso”, manifestó. El deseo de vencer está presente, aunque el mediocampista distingue esa aspiración de una promesa.

Aficionados de León exigen triunfos ante América y el resto de clubes

La exigencia que ha encontrado en León abarca todo el calendario. Al hablar sobre la relación con los seguidores esmeraldas, Beltrán destacó que la demanda de resultados no se concentra en la visita del América. “Lo que me ha sorprendido muchísimo de la afición es la exigencia con que no nomás este partido, sino todos”, explicó.

El jugador vinculó esa demanda con la historia del equipo como local y con la intención de recuperar las dificultades que representaba para los visitantes jugar en León. “Quieren hacer respetar la casa”, señaló. Además, describió lo que los aficionados esperan del plantel: “Que se cuide y que se entregue todo en el campo y que más que nada la afición se sienta identificada con el equipo”.

Beltrán también reconoció que el protagonismo del América responde a sus logros: “Se lo ha ganado por lo que es, por los títulos que tiene, por lo que fue en los últimos años”. Frente a ese rival, el Nene apuesta por la intensidad, la mejoría defensiva y el funcionamiento colectivo del León, los argumentos con los que buscará una victoria que, antes de jugar, prefiere no garantizar.