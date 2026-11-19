El piloto de la camioneta #7 se proclamó campeón de Trucks México 2026 y compartió cómo fue su remontada en el Autódromo Hermanos Rodríguez y sus planes para competir en NASCAR Challenge.

El piloto de Anvi Motorsport relató su experiencia | jankrullofficial

Jan Philipp Krüll conquistó el campeonato 2026 de Trucks México Series después de una temporada marcada por un cambio de escudería y una remontada que culminó con su victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de la camioneta número 7 superó a Santiago Cruz en el último relanzamiento de la carrera del 8 de noviembre y consiguió su primer título general en la categoría.

En entrevista exclusiva para Peloteando, el piloto habló sobre las decisiones que marcaron su campeonato, el trabajo con Anvi Motorsport y los obstáculos económicos que enfrenta para continuar su trayectoria. Krüll también reveló sus planes para competir en NASCAR Challenge durante 2027, aunque reconoció que su participación dependerá del respaldo de patrocinadores.

Jan Philipp Krüll explica la remontada que le dio el campeonato de Trucks México

La última fecha de la temporada representó una prueba para Krüll, quien llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez con una desventaja de cinco puntos respecto a Roberto Espinosa, líder del campeonato. El piloto necesitaba recuperar terreno para quedarse con el título y encontró la oportunidad en una carrera que tuvo diferentes interrupciones.

“Fue una carrera muy compleja. Hubo un momento en el que arrancamos desde el último lugar y tuvimos que remontar. Toda la gente pensaba que nos íbamos a conformar con el segundo lugar porque con esa posición podía ganar el campeonato, pero en la última vuelta quería ganar la carrera. Estábamos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con muchísima afición, y nos lanzamos para obtener la victoria”, relató durante la entrevista.

El piloto explicó que la estrategia comenzó desde las actividades del sábado, cuando marcó los mejores registros durante las prácticas y posteriormente quedó segundo en la clasificación. Con el escenario del campeonato definido, su equipo estableció los objetivos para la carrera. “El sábado terminamos siempre en primer lugar durante las prácticas, aunque después nos bajaron al segundo puesto. Llegamos a la última carrera con una diferencia de cinco puntos. Yo estaba segundo y Roberto Espinosa primero. Entonces, la estrategia era ganar el stage y la carrera”, explicó.

El resultado confirmó la apuesta del equipo. Krüll consiguió los cinco puntos del stage y posteriormente ganó la competencia de 75 vueltas, con lo que aseguró el campeonato de Trucks México Series 2026.

Del campeonato de novatos en 2024 a conquistar el título general en 2026

El camino de Krüll dentro del automovilismo mexicano comenzó varios años antes de su título. En 2024, cuando tenía 14 años, obtuvo el reconocimiento de Novato del Año en Trucks México Series, resultado que marcó su primera temporada en la categoría. “En 2024 tenía 14 años y ganamos el campeonato de novatos. En 2025 me fui a vivir a Veracruz y para 2026 el objetivo era ganar el campeonato general. Ya habíamos ganado el de novatos y ahora se logró”, compartió.

Después de permanecer fuera de las competencias de Trucks México durante 2025, el piloto regresó en 2026 con la intención de disputar el campeonato. La temporada comenzó con Prime Sports, pero el cambio de equipo a mitad del calendario resultó determinante para recuperar posiciones y conseguir su clasificación a la postemporada.

El cambio a Anvi Motorsport

Una de las decisiones que marcaron la temporada fue la incorporación de Krüll a Anvi Motorsport, escudería con sede en San Luis Potosí. El piloto consideró que el movimiento ocurrió en un momento en el que todavía existían posibilidades de ingresar al Chase y competir por el campeonato.

“El cambio de equipo lo hicimos en el momento exacto. No teníamos más tiempo, necesitábamos entrar al Chase para poder pelear el campeonato. Ahí fue donde me encontré con Anvi Motorsport, que me dio todas las herramientas. En cada carrera buscaban cómo mejorar el coche, nunca estaban conformes. Siempre se dice que un gran piloto no puede hacer nada con un coche malo, entonces esa combinación es la mejor”, señaló.

La relación con la escudería también tendrá importancia para definir su siguiente paso. Aunque reconoció el respaldo recibido durante la segunda mitad de la temporada, Krüll no descartó analizar otras opciones para continuar su trayectoria profesional. “Las puertas no están cerradas. Si es con Anvi, estoy feliz. Siempre me han dado lo mejor que pueden ofrecer y me apapacharon durante la mitad de la temporada que estuve con ellos. Estoy muy contento con ese equipo, pero las puertas no están cerradas para ninguna otra opción”, comentó.

Jan Philipp Krüll busca llegar a NASCAR Challenge en 2027, pero necesita patrocinadores

Después de conquistar el título de Trucks México Series, el siguiente objetivo de Jan Philipp Krüll es competir en NASCAR Challenge durante 2027. Sin embargo, el piloto reconoció que los recursos económicos representan uno de los principales obstáculos para avanzar dentro del automovilismo profesional. “La tirada es NASCAR Challenge. Obviamente es muy difícil conseguir patrocinios para este deporte, que es muy caro. Si alguna empresa nos está viendo y quiere promocionar su marca en un coche, esa es la tirada para el próximo año”, expresó durante su participación en Peloteando.

El campeonato de 2026 representa otro paso dentro de una trayectoria que comenzó desde su infancia. Krüll recordó que tuvo sus primeras experiencias al volante a los cinco años, cuando ingresó al kartismo, disciplina en la que asegura haber conquistado diferentes campeonatos nacionales. “Todavía estoy joven para llegar a donde quisiéramos llegar todos los pilotos. Tienes que empezar muy temprano. Yo empecé a los cinco años en los karts, gané todos los campeonatos aquí en México y ahora el campeonato de Trucks. Creo que lo más importante es la edad”, aseguró.

El piloto considera que el tiempo y la experiencia serán factores para continuar su desarrollo. Su intención es aprovechar el campeonato obtenido para buscar nuevas oportunidades, sin que hasta el momento exista una confirmación sobre el equipo con el que podría competir en 2027.

El casco de Jan Philipp Krüll: un diseño inspirado en Instagram que lo acompañó al título

Más allá de los resultados en la pista, Krüll también compartió algunos detalles de su equipamiento. Durante la entrevista mostró el casco que utilizó durante la temporada y explicó cómo eligió el diseño que lo acompañó hasta la conquista del campeonato.

“Me lo pintó una persona que se llama Martil. De hecho, aquí está su nombre, su firma. Cada piloto trabaja en sus cascos y en las cosas que le gustan. Yo vi un diseño similar en Instagram, le cambié dos o tres cosas y fue el casco que me dio toda la suerte”, relató.

El casco se convirtió en uno de los elementos que acompañaron al piloto durante su camino hacia el título. Después de conquistar el campeonato de novatos en 2024 y el campeonato general en 2026, Krüll apunta a NASCAR Challenge, una categoría en la que buscará continuar su carrera si consigue el respaldo económico necesario.