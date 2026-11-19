El Leopardo y los Escarlatas abrirán las emociones del grupo B en la instancia semifinal del campeonato.

Alineaciones Bucaramanga vs América por la Liga BetPlay | Claro Sports

Avanza la lucha por el título. El grupo B abre sus emociones con un duelo de alta tensión, donde Atlético Bucaramanga y América de Cali se verán las caras por los primeros puntos. Los Leopardos llegan más descansados, mientras que el cuadro Escarlata pasó por una difícil semifinal de Copa.

La escuadra de Pablo Peirano cerró cuarta en la tabla regular con 35 puntos. Del otro lado, el elenco caleño ya aseguró su ventaja deportiva y confirmó su presencia en la gran final de la Copa, tras superar al Internacional de Bogotá. Esto debe saber rumbo al compromiso de cuadrangulares, que será el viernes 20 de noviembre a las 6:35 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Bucaramanga para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Aldaír Gutiérrez, Félix Charrupí, Leonardo Flores, Fredy Hinestroza; Kevin Londoño, Ómar Albornoz y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

Posible alineación del América de Cali para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América: Jean Fernandes, Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Yeison Guzmán, Jhon Murillo, Luis Quiñones y Tomás Ángel. DT:

¿Cómo y dónde ver a Bucaramanga vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la primera fecha, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de la fase cuadrangular.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

14.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-0 Fortaleza | Fecha 19.

08.11.2026 | Jaguares de Córdoba 0-4 Atlético Bucaramanga | Fecha 18.

02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Fecha 17.

30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto | Fecha 5.

26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 14.

Últimos cinco partidos de América de Cali

17.11.2026 | América de Cali 1-1 Internacional de Bogotá | Semifinal de Copa (vuelta).

14.11.2026 | Deportivo Pereira 0-2 América de Cali | Fecha 19.

10.11.2026 | Internacional de Bogotá 1-2 América de Cali | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | América de Cali 0-0 Deportivo Cali | Fecha 18.

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.

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