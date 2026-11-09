Chivas deja escapar el liderato del Apertura 2026; León le arrebata el triunfo a minutos del final

Guadalajara tuvo en sus manos los tres puntos durante 18 minutos, pero Paúl Bellón rescató el empate para León pese a tener un hombre de menos

Chivas estuvo a minutos de llevarse el triunfo | Imago7

Chivas dejó escapar el liderato general del Apertura 2026 de la Liga MX después de empatar 1-1 ante León este domingo en el Estadio Nou Camp. El Guadalajara estuvo al frente en el marcador gracias a un gol de Ricardo Marín al minuto 69, resultado que lo colocaba provisionalmente en el primer lugar de la clasificación. Sin embargo, Paúl Bellón apareció al 87′ para igualar el encuentro, pese a que los Esmeraldas disputaron gran parte del segundo tiempo con diez jugadores.

El equipo dirigido por Gabriel Milito necesitaba una victoria para alcanzar los 32 puntos y superar a Cruz Azul por diferencia de goles. La Máquina había derrotado 3-2 a Tigres, mientras que América empató 2-2 contra Pumas. Con ese panorama, el Rebaño tuvo el liderato en sus manos durante 18 minutos, pero la anotación de Bellón modificó la clasificación. Guadalajara terminó con 30 unidades, en el tercer puesto, detrás de los celestes y las Águilas.

Chivas tomó la iniciativa durante los primeros minutos y generó oportunidades por medio de Bryan González, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval. Al minuto 11, González recibió un pase de Efraín Álvarez y sacó un remate que Óscar García consiguió detener. Cuatro minutos después, Alvarado probó desde la media luna con un disparo de izquierda que salió desviado. El Guadalajara mantuvo mayor posesión de balón, aunque no consiguió abrir el marcador.

Una de las acciones del primer tiempo llegó al minuto 20, cuando el VAR revisó un posible penalti sobre Richard Ledezma por un contacto de Sebastián Vegas. Después de analizar la jugada, el árbitro Guillermo Pacheco Larios determinó que no existía infracción, por lo que el marcador continuó sin anotaciones. León respondió con disparos de Daniel Arcila y Díber Cambindo, además de un cabezazo de Alfonso Alvarado al minuto 44, que Raúl Rangel alcanzó a desviar antes de que el balón golpeara el poste.

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad de Santiago Sandoval, quien remató de cabeza por encima de la portería al minuto 48. Cinco minutos después llegó una acción que modificó el encuentro: José Iván Rodríguez recibió tarjeta roja directa por derribar a Sandoval, cuando el futbolista de Chivas avanzaba con dirección al arco. El árbitro consideró que el mediocampista de León impidió una oportunidad manifiesta de gol, por lo que La Fiera quedó con diez futbolistas desde el minuto 53.

Con un futbolista más, Milito realizó modificaciones al minuto 60 y ordenó los ingresos de Ricardo Marín y Brian Gutiérrez. Guadalajara incrementó su presencia en territorio rival y Óscar García tuvo que intervenir en dos remates de Santiago Sandoval, a los minutos 61 y 64. Por su parte, León intentó responder mediante Daniel Arcila, quien exigió a Raúl Rangel con un disparo desde fuera del área al minuto 68.

El gol que colocó provisionalmente a Chivas en el liderato llegó al minuto 69. La jugada comenzó con un servicio de Luis Romo hacia Daniel Aguirre, quien ganó la posición y asistió de cabeza a Ricardo Marín. El delantero apareció en el segundo poste y empujó el balón a las redes para marcar el 0-1. Con esa anotación, Guadalajara alcanzaba virtualmente los 32 puntos y superaba a Cruz Azul por diferencia de goles.

Chivas buscó ampliar su ventaja durante los siguientes minutos. Al 79′, Brian Gutiérrez realizó un disparo con dirección al ángulo, pero Óscar García desvió el balón con una mano. Posteriormente, al minuto 85, Roberto Alvarado recibió un pase de Gutiérrez y sacó un zurdazo desde fuera del área que se estrelló en el poste izquierdo. El marcador permaneció 0-1, mientras León preparaba su respuesta con diez jugadores.

Paúl Bellón le arrebata el liderato a Chivas

El empate comenzó a tomar forma al minuto 86, cuando Paúl Bellón conectó un cabezazo dentro del área de Chivas después de un centro de Jesús Lara. Raúl Rangel reaccionó para evitar la anotación, pero León mantuvo la presión sobre el arco rojiblanco. Un minuto más tarde, el conjunto dirigido por Javier Gandolfi consiguió igualar el marcador en una acción posterior a un tiro de esquina.

¡Un GOL que le da esperanza al @clubleonfc! 💚



La Fiera sacó las GARRAS y clavó el empate con este remate de Paul Bellón. 🦁#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #LEOCHI pic.twitter.com/J4KCFZOJli — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 9, 2026

Al minuto 87, Jhohan Romaña apareció por la banda y envió un centro al corazón del área, donde Paúl Bellón conectó un remate de derecha que terminó junto al poste izquierdo de Raúl Rangel. El defensor, que había ingresado al terreno de juego al minuto 67, consiguió el 1-1 para León con diez futbolistas. La anotación representó el segundo gol del encuentro y modificó nuevamente la pelea por la primera posición de la tabla general.

Después del empate, Chivas intentó recuperar la ventaja durante los minutos finales, pero no consiguió otra anotación. El conjunto rojiblanco adelantó líneas para buscar el segundo gol, mientras León conservó el resultado durante el tiempo añadido. El árbitro decretó el final al 90+5′ con empate 1-1, marcador que puso fin a la racha de tres victorias consecutivas del Guadalajara, aunque el equipo de Gabriel Milito mantuvo su invicto como visitante en el torneo.

¿Cómo queda Chivas en la tabla general del Apertura 2026 tras empatar con León?

El empate dejó a Chivas en la tercera posición con 30 puntos después de 16 jornadas, uno menos que los 32 que habría alcanzado con la victoria. Cruz Azul conserva el liderato con 32 unidades, mientras que América ocupa el segundo lugar con 30 puntos, por delante del Guadalajara gracias a su diferencia de goles. Los rojiblancos tienen +11, frente al +15 de las Águilas, por lo que deberán definir su posición final en la jornada 17.

León, por su parte, llegó a 23 puntos y regresó provisionalmente a lugares de clasificación a la Liguilla, después de comenzar la jornada en el noveno puesto. El conjunto esmeralda cerrará la fase regular contra Santos Laguna el sábado 21 de noviembre. Mientras tanto, Chivas recibirá a Cruz Azul el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron, en un enfrentamiento directo que tendrá consecuencias para la definición del liderato del Apertura 2026.