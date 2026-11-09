¡Arde el Clásico Capitalino! Técnicos de Pumas y América critican el arbitraje, pero García Orozco respalda a Ramos Palazuelos

El exárbitro consideró correcto el penal para Pumas, la amonestación a Pedro Vite y la anulación del gol de Robert Morales, aunque señaló que Chino Huerta debió ser expulsado

El Clásico Capitalino terminó con empate 2-2, pero la discusión no se quedó en los goles. Guillermo Almada y Esteban Solari salieron con reclamos hacia el trabajo de César Ramos Palazuelos, cada uno desde su perspectiva, mientras que el análisis de nuestros especialista, Roberto García Orozco en Jugando Claro ofrece una lectura distinta sobre las decisiones que marcaron el partido. ¿El árbitro influyó en el resultado o las jugadas polémicas fueron correctamente sancionadas? El debate queda abierto.

Mientras el técnico azulcrema señaló que el penal que permitió a los universitarios empatar influyó en el resultado, el estratega auriazul consideró que hubo acciones que pudieron favorecer a su equipo. Sin embargo, el análisis realizado por el exsilbante presentó otra lectura y respaldó el trabajo del cuerpo arbitral durante el encuentro.

Para García Orozco, Ramos Palazuelos afrontó un partido de alta exigencia y tomó decisiones que, en términos generales, estuvieron correctamente aplicadas. El exárbitro sí identificó una acción que, desde su análisis, debió terminar en expulsión: la agresión de César ‘Chino’ Huerta sobre Kevin Álvarez, pero aclaró que el VAR no contó con las imágenes de la acción necesarias para intervenir y sancionar al futbolista de Pumas con tarjeta roja.

Uno de los puntos que sí recibió el respaldo del analista fue el penal señalado a favor de Pumas. La pena máxima llegó después de una falta Santiago Ramos Mingo sobre Pedro Vite dentro del área del América y terminó con Robert Morales convirtiendo desde los once pasos. Almada cuestionó la decisión y afirmó que no existía una infracción que justificara el cobro, pero García Orozco consideró que la sanción estuvo correctamente aplicada.

El análisis también coincidió con una de las decisiones que afectaron a Pumas durante el partido. Pedro Vite fue amonestado por intentar fingir una falta dentro del área, después de buscar que el árbitro señalara un penal. García Orozco consideró correcta la tarjeta mostrada por Ramos Palazuelos y respaldó el criterio utilizado en esa jugada.

Otro de los episodios revisados fue el gol de Robert Morales que terminó anulado por intervención del VAR. El delantero paraguayo había aprovechado un mal rechazo de Luis Ángel Malagón para mandar el balón a las redes, pero la revisión determinó que Nathan Silva estaba en posición adelantada e interfería en la acción previa. Para García Orozco, la decisión de invalidar el tanto fue correcta.

Del lado del América, Almada centró buena parte de sus declaraciones posteriores al partido en el penal que permitió a Pumas establecer el 2-2. “Se terminó resolviendo el resultado con una jugada que es claro que no es penal, no hay sujeción”, sostuvo el técnico, quien también cuestionó el trabajo del VAR. Para el entrenador, este tipo de decisiones tienen mayor peso en partidos donde la diferencia entre los equipos es reducida.

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Solari también expresó su desacuerdo con algunas decisiones, aunque su análisis estuvo enfocado en las acciones que, desde su perspectiva, pudieron darle a Pumas una ventaja durante el encuentro. “A mí me queda la sensación que nos condicionó en varias jugadas y que podrían haber terminado en algo más grande”, explicó. El técnico universitario señaló como ejemplos el gol anulado a Morales, una falta sobre el delantero paraguayo y un posible penal previo al que recibió América.

Así, el Clásico Capitalino terminó con dos entrenadores que manifestaron inconformidad con decisiones arbitrales; y un análisis especializado que respaldó, en términos generales, el trabajo de César Ramos Palazuelos. García Orozco concluyó que el árbitro realizó un buen trabajo, aunque marcó como pendiente la agresión de Huerta sobre Álvarez, que no pudo ser revisada por el VAR. El empate 2-2 dejó entonces una discusión arbitral que tuvo lecturas distintas desde las bancas y desde el análisis especializado.