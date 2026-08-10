Kevin Moscoso analiza el reto de Mixco ante Saprissa en la Copa Centroamericana

El equipo guatemalteco visitará este martes al Saprissa de Costa Rica.

Kevin Moscoso, portero de Mixco | IG: kevinmoscoso19

Deportivo Mixco se prepara para afrontar uno de los partidos más exigentes de su participación en la Copa Centroamericana 2026. El equipo guatemalteco visitará este martes al Saprissa de Costa Rica, en un encuentro que puede marcar su futuro dentro del torneo regional.

El cuadro dirigido por Fabricio Benítez necesita sumar después de haber perdido 2-0 contra Olimpia en su estreno internacional. Tras quedar libre en la segunda jornada, Mixco vuelve a la competencia con el objetivo de acercarse a los puestos que permiten avanzar a la siguiente fase.

Para Kevin Moscoso, jugar este tipo de encuentros también representa una oportunidad para medir el crecimiento del fútbol guatemalteco. El guardameta consideró que existen diferencias con otros países de la región, principalmente en aspectos que van más allá de lo deportivo.

“No podemos negar que en muchas cosas están un pasito adelantado. En tema de infraestructura nos llevan bastante ventaja, pero al final en un campo todo inicia de cero”, manifestó el portero mixqueño al referirse a las condiciones que encuentran los clubes nacionales cuando salen a competir internacionalmente.

Moscoso pone en perspectiva al fútbol guatemalteco

El arquero también recordó algunos antecedentes de equipos guatemaltecos que lograron avanzar en competencias de Concacaf. Para Moscoso, esos resultados muestran que existe capacidad para enfrentarse a rivales de otros países, aunque todavía hay aspectos pendientes para mejorar.

“Guatemala ha sido bien representada en distintos momentos a nivel internacional. Xelajú MC disputó una final, aunque en su momento estuvo rodeada de cierta polémica en Guatemala. Antigua GFC también ha demostrado recientemente que puede competir al más alto nivel regional, mientras que Comunicaciones logró consagrarse campeón”, señaló.

Sin embargo, el jugador considera que el crecimiento no ha sido suficiente en todos los ámbitos. “Sin embargo, considero que nos hemos estancado en un aspecto importante dentro de Centroamérica, y eso también puede verse reflejado en el Mundial”, comentó Moscoso, quien hizo énfasis en la necesidad de continuar trabajando para reducir esa distancia.

El compromiso frente a Saprissa será otra oportunidad para que Mixco compruebe su nivel ante uno de los clubes con mayor recorrido internacional de la región. El conjunto guatemalteco llega además con dos triunfos consecutivos en la Liga Nacional, una racha que puede servir como respaldo antes de afrontar el desafío.

Moscoso valoró especialmente el recorrido que ha tenido el equipo en sus primeros partidos internacionales y la posibilidad de jugar en escenarios de peso. “Hemos tenido un arranque de torneo en canchas muy difíciles, como El Trébol en Guatemala y el estadio de Olimpia en Honduras. Hoy estamos en un estadio con mucha historia, pero nosotros como grupo estamos disfrutando de estar en un entorno así y del momento de competir contra un rival tan grande de Centroamérica”, concluyó el guardameta.

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