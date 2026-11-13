¿Phil Collins saldrá de gira a los 75 años de edad? El cantante de Genesis lo analiza

Phil Collins habló sobre la posibilidad de regresar a los escenarios cuatro años después de su despedida con Genesis y reveló cómo sus problemas de salud han afectado su carrera musical

Phil Collins se replantea salir de gira | Foto por THOMAS COEX / AFP

Phil Collins no descarta regresar a los escenarios, pese a que han pasado cuatro años desde su despedida con Genesis. A los 75 años, el músico británico reconoció que todavía piensa en ofrecer conciertos, aunque las condiciones que implicaría organizar una gira y sus problemas de salud representan obstáculos para concretar ese proyecto.

En una entrevista con el Salón de la Fama del Rock & Roll, el intérprete de’ In the Air Tonight’ habló sobre su vida después de las giras, la posibilidad de retomar su carrera musical y las ideas que conserva para grabar canciones. Sus declaraciones llegan antes de la ceremonia del 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde recibirá un reconocimiento por su trayectoria como solista.

¿Qué dijo Phil Collins sobre hacer una nueva gira?

Phil Collins admitió que la posibilidad de volver a presentarse ante el público sigue presente en sus pensamientos. Sin embargo, explicó que también disfruta de disponer de su tiempo sin las obligaciones que acompañaron su carrera durante décadas.

El cantante señaló que acostumbrarse a una vida sin conciertos ha sido un proceso que todavía no termina, debido a la relación que mantiene con los escenarios.

“Disfrutaré del sol, sin preocupaciones, sin tener que hacer nada. Simplemente levantarme y preguntarme: ¿qué voy a hacer hoy? Pero, por otro lado, cuando has estado sobre un escenario toda tu vida y has experimentado eso, es difícil detenerse”, expresó.

Aunque contempla la posibilidad de regresar, Collins no anunció fechas ni confirmó planes para realizar una gira. El músico explicó que organizar unas cuantas presentaciones tampoco sería una alternativa viable desde el punto de vista económico.

“De vez en cuando pienso que todavía no he terminado. Pero, por otro lado, considero los aspectos prácticos y creo que ingresar al Salón de la Fama es una manera de ponerle fin”, comentó.

El británico también manifestó su interés por regresar al estudio de grabación que tiene en su casa. Según explicó, conserva material en distintas etapas de desarrollo que podría retomar. “Tengo ideas. Tengo cosas que terminé y otras que dejé a medio terminar”, señaló. Por ahora, Phil Collins no tiene una gira anunciada ni ha confirmado el lanzamiento de música.

¿Qué problemas de salud tiene Phil Collins y cómo está actualmente?

La salud ha condicionado la actividad musical de Phil Collins durante los últimos años. En 2007 sufrió una lesión en la columna vertebral que le provocó daños en los nervios y afectó su capacidad para tocar la batería.

Estas complicaciones también modificaron sus presentaciones con Genesis. Durante el concierto de despedida de la banda, Collins interpretó las canciones sentado, mientras que su hijo Nic se encargó de la batería.

A estos antecedentes se suma una hospitalización ocurrida en abril de 2024, de la que el músico habló en agosto durante una entrevista con The Sunday Times. Collins explicó que su consumo de alcohol estuvo relacionado con un deterioro de su salud que comprometió el funcionamiento de sus riñones y otros órganos.

La situación llevó a su representante a comunicarse con sus cinco hijos para que acudieran al hospital, debido a la posibilidad de que el cantante no sobreviviera. “Había que tomar algunas decisiones sobre si mantener a Phil con soporte vital. Mis riñones estaban fallando, mis órganos estaban dejando de funcionar. La gente venía a despedirse, pero no recuerdo que vinieran. No tenía idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados porque pensaban que quizá no volverían a verme. Todo podría haber terminado muy mal”, relató.

Collins aseguró que no ha vuelto a consumir alcohol desde aquella hospitalización.

En mayo también reveló a BBC Breakfast que había rechazado una invitación para actuar durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll. Explicó que necesitaría ensayar antes de presentarse y que le preocupaba desgastar su voz durante la preparación. Aunque sus declaraciones muestran que conserva interés en la música, no ha confirmado que sus condiciones físicas le permitan afrontar una gira.

¿Cuándo fue la gira de despedida de Phil Collins y Génesis?

La última gira de Genesis concluyó el 26 de marzo de 2022, cuando la agrupación ofreció su concierto de despedida en el O2 Arena de Londres, Inglaterra. La presentación marcó el cierre de una etapa para la banda integrada por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, después de décadas de actividad musical.

Durante aquella gira, Collins permaneció sentado para interpretar las canciones debido a las secuelas de su lesión de columna. Su hijo Nic Collins asumió las labores de batería, instrumento que Phil había tocado durante buena parte de su trayectoria.

Desde entonces, el cantante no ha emprendido otra gira. Su actividad se ha concentrado fuera de los escenarios, aunque mantiene el interés por desarrollar proyectos musicales. El 14 de noviembre de 2026, Collins será reconocido por su carrera como solista en el Salón de la Fama del Rock & Roll, institución a la que ingresó en 2010 como integrante de Genesis.

A cuatro años de su último concierto con la agrupación, el músico mantiene abierta la posibilidad de volver a trabajar en sus canciones, pero sin comprometerse con una fecha de regreso ante el público.